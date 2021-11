Artistul din România care a primit închisoare cu executare. Condamnarea e definitivă

Clipe dificile pentru unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică ușoară din România. Cântărețul a primit o pedeapsă definitivă de 2 ani de zile în închisoare, cu executare. Care a fost motivul. Despre cine este vorba.

Rareș Borlea, cunoscut publicului român drept artistul Raoul, a primit cea mai neagră veste din ultimii ani. După un proces lung care a durat doi ani, celebrul cântăreț a primit un verdict crunt din partea judecătorilor.

Instanțele de judecată l-au condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru că a fost surprins la volanul mașinii fără permisul de conducere. Procurorii au solicitat în dosarul respectiv o condamnare cu executare, având în vedere faptul că Raoul are mai multe fapte similare, precum și mai multe condamnări anterioare.

În 2020, Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe artistul Raoul la un an și jumătate cu suspendare. Mai mult de atât, cântărețului i s-a dat și o amendă penală în valoare de 20.000 de lei.

„Aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii în valoare de 20.000 lei. Menţine suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani (calculat începând de la data de 20.11.2017, care este data la care a rămas definitivă sentinţa penală nr.916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa), aşa cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr.1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila. Obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea statului”, este decizia atacată de Parchet.