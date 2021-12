Rangers i-a găsit înlocuitor lui Ianis Hagi. Cine este jucătorul

Rangers i-a găsit înlocuitor lui Ianis Hagi. Statutul mijlocașului român la campioana Scoției este, de multă vreme, incert. Ianis Hagi este prezent în presa britanică, periodic, drept subiect de transfer la alte cluburi europene. Deși Gică Hagi, tatăl „Prințului”, a declarat că Ianis va rămâne pe Ibrox Park, lucrurile se precipită, iar jurnaliștii scoțieni anunță altceva.

Rangers i-a găsit înlocuitor lui Ianis Hagi. Internaționalul român are un sezon cenușiu la campioana Scoției. Deși a fost mai mult titular de la venirea antrenorului Giovanni van Bronckhorst, fiul „Regelui” nu a strălucit, decât în rare ocazii. De altfel, el a fost mai mult criticat de presa scoțiană pentru prestațiile sale, mai ales că nu a mai marcat în campionat, din prima etapă, de la sfârșitul lunii iulie.

Ianis Hagi a vorbit pentru Playsport despre pregătirea fizică pe care o face la Rangers chiar din prima zi. El s-a declarat uimit de progresele observate. Cu toate acestea, acest sezon nu confirmă progresele de care a vorbit jucătorul român.

„Aici, la Rangers, e diferit. Am început să ridic greutăți mari din prima zi. Știu că mulți spun că nu e bine, dar să știi că totul e gândit: numărul de repetiții, când să faci exercițiile, tot! Când am ajuns în Scoția, cu 2-3 zile înainte de meci nu mă atingeam de sală, doar stretching făceam. Aici, tot sezonul trecut, sală zi de zi, chiar și cu o zi înainte de meci! Și când am văzut că rezultatele apar pe teren, am rămas extrem de uimit! Uite unde a ajuns fotbalul de acum! Cât contează fizicul în fotbal, toți se uită pe parametri, toți îi cer! Indiferent de nivelul talentului, la nivel foarte mare nu poți fără fizic de top!”, a spus Ianis Hagi pentru sursa citată.