Ianis Hagi, analizat de ziariștii scoțieni. Ce îi nemulțumește la mijlocașul român

Ianis Hagi, analizat de ziariștii scoțieni. Mijlocașul român de la Rangers a ajuns în etapa maturității sale fotbalistice. O recunoaște și el, au spus-o și jurnaliștii scoțieni. Aceasta înseamnă, însă, o evoluție constant bună, la nivelul așteptat de la un talent ca fiul „Regelui”. Totuși, Ianis Hagi are cifre foarte modeste în acest sezon. El nu a mai marcat în actuala ediție de campionat din prima etapă, de la finalul lunii iulie.

Ianis Hagi a mărturisit, în exclusivitate pentru Playsport, că pregătirea fizică de la Rangers a fost diferită încă din prima zi, față de felul în care era el obișnuit.

„Aici, la Rangers, e diferit. Am început să ridic greutăți mari din prima zi. Știu că mulți spun că nu e bine, dar să știi că totul e gândit: numărul de repetiții, când să faci exercițiile, tot! Când am ajuns în Scoția, cu 2-3 zile înainte de meci nu mă atingeam de sală, doar stretching făceam. Aici, tot sezonul trecut, sală zi de zi, chiar și cu o zi înainte de meci! Și când am văzut că rezultatele apar pe teren, am rămas extrem de uimit! Uite unde a ajuns fotbalul de acum! Cât contează fizicul în fotbal, toți se uită pe parametri, toți îi cer! Indiferent de nivelul talentului, la nivel foarte mare nu poți fără fizic de top!”, a spus Ianis Hagi pentru sursa citată.