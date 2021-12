Gică Hagi, salariu incredibil la Farul. Cât ia pe lună „Regele” milionar în euro

Gică Hagi, salariu incredibil la Farul. Antrenorul-patron de la echipa dobrogeană este sufletul întregii activități a clubului. La finalul acestui an, echipa de la malul mării a reușit să se claseze pe ultimul loc ce asigură prezența în play-off. Surprinzător, tehnicianul Gică Hagi a dat detalii incredibile despre suma pe care o primește lunar pentru munca prestată pe banca tehnică a Farului.

Gică Hagi, salariu incredibil la Farul. Echipa antrenată de „Rege” a învins cu 2-0, în deplasare, pe Dinamo, în ultima partidă disputată în acest an. Trupa dobrogeană ocupă locul 6 în Liga 1, ultimul ce aduce calificarea în play-off, dar la egalitate de puncte cu U. Craiova și Rapid.

Gică Hagi a făcut, la finalul meciului cu Dinamo, o analiză a evoluției echipei sale în prima parte a sezonului.

„Au fost 6 luni în care am muncit bine, nu am fost constanți, dar am jucat un fotbal bun, am progresat mult. Trebuie să fim mai atenți, să fim mai compleți în fața porții, pentru că avem multe ocazii.

Gică Hagi apare și în cel mai recent Top Capital în rândul celor mai bogați 300 de români, conform Playsport. Tehnicianul de 56 de ani este situat pe locul 255, cu o avere estimată la 27 – 32 de milioane de euro. Dar, în privința salariului de antrenor la Farul, „Regele” a făcut o mărturisire incredibilă, afirmând că toți jucătorii din lot câștigă mai bine decât el, care primește salariul minim pe economie.

„Noi manageriem jucători milionari. Da, pe lei sunt milionari. Câștigă foarte bine la toate echipele din Divizia A. Nu sunt milionari? Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu. Și acel director produce foarte mult.

Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu. Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dea unul. Acum am bonus, dacă fac performanțe. Mi-au dat fără bonus și am zis că nu se poate. D-aia sunt agitat și vreau să intru în play-off”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă după meciul cu Dinamo.