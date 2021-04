Ramona Olaru le-a dezvăluit fanilor un secret despre ea. Răzvan Simion a făcut mișto: ”E plânsă sau suferindă când își aduce aminte”

Ramona Olaru a dezvăluit azi un secret la Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta a spus că a studiat Agricultura, fiind la bază inginer agronom. De altfel, aceasta adoră tot ce ține de ferme, prilej cu care Răzvan Simion a ”ironizat-o” puțin în emisiune.

Prezentându-se un material despre legumele de la fermă, Răzvan a făcut un anunț despre colega sa de platou, Ramona Olaru.

”Ramona e plansa sau suferinda când își aduce aminte de ferma”, a spus acesta la încheiera materialul cu o fermă din România unde cultivă legume și sunt crescute și găini. Dorind să-i dea replica colegului său, Ramona Olaru a ținut să precizeze că a studiat Agronomia și că vrea să planteze chiar și porumb.

”Eu pot sa iti plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe camp, ca sa nu uit de unde am plecat. Am cautat liniste. E pamant, nu am nimic. Eu vreau sa plantez porumb primavara asta si o sa vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătura”, i-a replicat Ramona Olaru lui Răzvan Simion.