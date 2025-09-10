Ramona Olaru, confesiuni despre relațiile eşuate. De ce îi intimidează pe bărbaţii din viaţa ei: „Intră într-o competiţie”

Ramona Olaru, vedeta de la Antena 1, a vorbit deschis la Fresh by Unica despre experiențele sale din trecut, despre lecțiile învățate și despre felul în care își vede astăzi viața personală și relațiile.

Ramona Olaru, confesiuni despre relații și echilibrul personal

„Poți să îți găsești liniștea și fericirea și fără să fii cu cineva, mai ales în ziua de azi când nu putem fi două prințese într-o casă. Eu vreau să fiu femeia într-o relație!”, a spus Ramona Olaru, subliniind că nu este dispusă să facă compromisuri doar de dragul de a avea pe cineva lângă ea.

Vedeta a mărturisit că a trecut prin situații dificile, în care a simțit că partenerii ei nu o priveau cu respectul pe care îl merită:

„În ultimii ani, doar așa ceva am întâlnit. Nu aș putea să accept asta doar ca să știe toată lumea că eu am un om alături. Nu! Aș fi moartă pe interior.”

Ramona a povestit și despre sfaturile primite de la psiholog, dar și despre cât de greu este să păstrezi o distanță emoțională atunci când partenerul îți oferă la început atenție excesivă, cunoscută sub numele de love bombing:

„Psihologul îmi spunea la vremea respectivă că este OK să-l las să văd cum se comportă și să iau lucrurile pe care mi le dă așa cum sunt, dar să păstrez limită și să nu intru în povestea de iubire. Cum poți, bre, să păstrezi limita dacă vine cu love bombing și îți dă tot ce nu ai avut vreodată și ești prințesa vieții lui?!”, a mai spus Ramona Olaru, conform Unica.

Ramona Olaru, într-o competiţie cu bărbaţii din viaţa ei

Mai mult, Ramona Olaru a descris modul în care relațiile se transformau rapid într-o competiție:

„Tot timpul mă vedeau mai sus decât ei și intrau într-o competiție cu mine de fiecare dată. Ieşeau niște discuții de te cruceai. Vorbeau urât, huleau, înjurau în toate felurile mediul meu, pe colegii mei, oamenii mei și tot ce făceam eu în fiecare zi.”

Cu sinceritate și autoironie, Ramona a recunoscut că toate aceste experiențe au ajutat-o să evolueze și să își definească mai clar identitatea:

„În toți acești ani, m-am șlefuit, m-am aranjat, am evoluat, m-am emancipat. Strălucesc, sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește prost sau nepotrivit.”

Prin declarațiile sale, vedeta transmite un mesaj puternic: fericirea și echilibrul personal nu trebuie să depindă de o relație, ci de încrederea în sine și de puterea de a-ți cunoaște propria valoare.

Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1, cunoscută pentru energia sa pozitivă și aparițiile din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. De-a lungul anilor, a devenit nu doar o prezență constantă pe micul ecran, ci și o voce asumată atunci când vine vorba despre experiențele ei de viață, despre independență, feminitate și echilibru personal. În prezent, se bucură de o carieră consolidată în televiziune și de aprecierea fanilor care îi urmăresc atât activitatea pe platou, cât și pe rețelele de socializare.