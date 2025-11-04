Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
04 nov. 2025 | 18:49
de Daoud Andra

Ramona Olaru, dezvăluiri dureroase din viaţa sentimentală. „Nu am simţit că m-a iubit vreodată un bărbat”

Monden
Ramona Olaru, dezvăluiri dureroase din viaţa sentimentală.

Deşi mereu afișează un zâmbet larg și o energie pozitivă în fața camerelor, Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, a lăsat deoparte pentru o clipă această imagine și a vorbit deschis despre suferințele ei din dragoste. Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre trecutul ei sentimental, care i-au luat prin surprindere pe mulți dintre cei care o admiră.

Ramona Olaru, despre viața sentimentală

De-a lungul anilor, vedeta a fost în centrul atenției prin prisma relațiilor sale, unele extrem de mediatizate. A avut un mariaj scurt, o logodnă care nu s-a mai concretizat, dar și câteva povești de iubire care au ținut primele pagini ale tabloidelor. Cu toate acestea, dincolo de aparențe, Ramona recunoaște că nu a simțit niciodată că a fost iubită cu adevărat.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment.

Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona.

Ce fel de bărbat își dorește Ramona

Mărturisirea a fost urmată de o tăcere emoționantă, iar mulți fani au reacționat cu mesaje de încurajare, spunând că se regăsesc în cuvintele ei. Ramona, deși o prezență optimistă și plină de viață pe ecran, a recunoscut că în spatele zâmbetului se ascund momente grele și dezamăgiri care au lăsat urme. Vedeta a mai vorbit și despre tipul de bărbat pe care îl caută astăzi, recunoscând că își dorește un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona.

Declarațiile sale au generat numeroase reacții în mediul online. Unii au apreciat sinceritatea Ramonei, pentru că a avut curajul să spună lucruri pe care mulți le ascund, în timp ce alții au remarcat maturitatea și asumarea de care dă dovadă acum.

Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Adevarul
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Horoscop
acum 7 ore
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Monden
acum 8 ore
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
News
acum 9 ore
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Stiri social
acum 11 ore
Parteneri
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi24
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria. Plănuiseră o excursie în familie, dar în ultimul moment el a rămas acasă. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Unica.ro