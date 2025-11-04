Ramona Olaru, dezvăluiri dureroase din viaţa sentimentală. „Nu am simţit că m-a iubit vreodată un bărbat”

Deşi mereu afișează un zâmbet larg și o energie pozitivă în fața camerelor, Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, a lăsat deoparte pentru o clipă această imagine și a vorbit deschis despre suferințele ei din dragoste. Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre trecutul ei sentimental, care i-au luat prin surprindere pe mulți dintre cei care o admiră.

Ramona Olaru, despre viața sentimentală

De-a lungul anilor, vedeta a fost în centrul atenției prin prisma relațiilor sale, unele extrem de mediatizate. A avut un mariaj scurt, o logodnă care nu s-a mai concretizat, dar și câteva povești de iubire care au ținut primele pagini ale tabloidelor. Cu toate acestea, dincolo de aparențe, Ramona recunoaște că nu a simțit niciodată că a fost iubită cu adevărat.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona.

Ce fel de bărbat își dorește Ramona

Mărturisirea a fost urmată de o tăcere emoționantă, iar mulți fani au reacționat cu mesaje de încurajare, spunând că se regăsesc în cuvintele ei. Ramona, deși o prezență optimistă și plină de viață pe ecran, a recunoscut că în spatele zâmbetului se ascund momente grele și dezamăgiri care au lăsat urme. Vedeta a mai vorbit și despre tipul de bărbat pe care îl caută astăzi, recunoscând că își dorește un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona.

Declarațiile sale au generat numeroase reacții în mediul online. Unii au apreciat sinceritatea Ramonei, pentru că a avut curajul să spună lucruri pe care mulți le ascund, în timp ce alții au remarcat maturitatea și asumarea de care dă dovadă acum.