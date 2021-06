Ramona Olaru a șocat la Neatza: ce a spus despre prieteniile cu beneficii. Răzvan a fost uimit

Astăzi, la Neatza cu Răzvan și Dani, s-a dezbătut ideea unui alt fel de relație, și anume, așa-zisa prietenie cu beneficii.

În timp ce Răzvan a spus că nu poate înțelege acest concept de relație, Ramona Olaru a fost și mai ”pornită” pe subiect și a făcut și o mărturisire, și anume că i s-a propus asta. Dialogul dintre Răzvan Simion și Ramona Olaru a decurs așa:

-Nici eu, si mi s-a cerut de curând. Si eu nu am vrut sa fim prieteni. Eu nu vreau sa fiu prietenă cu cineva după ce am avut o relație.

Ramona Olaru a mai spus și ce anume a făcut, ieri, de Ziua Copilului.

”M-am distrat cu nepotii, am doi nepoti aici in Bucuresti, un baiat si o fata, dar si o nepoata la tara”, a povestit Ramona Olaru.

Și Dani Oțil a povestit ce anume a făcut de Ziua Copilului. Deși a vrut să petreacă timp plăcut la film, el și soția sa au plecat înainte să se termine pelicula.

”Am vrut sa mergem la mall si s-a vrut la VIP, ca, na, suntem gravizi. A fost batalia de la VIP. Acum iti aduce nachos de dincolo, am ajuns acolo, a fost un scandal, se certau oamenii ca la VIP se sta mai mult ca in cealalta parte. Am vrut sa merg la VIP pentru nachos. Nu o sa zic in ce mall am fost, dar era foarte murdar. Am plecat după trei sferturi din film. A fost rau, a fost un 1 iunie nereusit”, a zis Dani Oțil, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.