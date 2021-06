Ce a pățit Dani Oțil aseară într-un mall din București: ‘Era foarte murdar’

Dani Oțil a povestit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani ce anume i s-a întâmplat ieri când a vrut să sărbătorească Ziua Copilului.

Se știe că ieri, de Ziua Copilului, a fost foarte aglomerat mai ales în mall-urile din Capitală, chiar dacă vremea de afară a arătat mai mult ca o zi de toamnă decât ca una de început de vară. Deoarece în câteva luni soția sa va aduce pe lume primul copil al cuplului, cei doi proaspăt însurăței au dorit să sărbătorească Ziua Copilului.

Astfel că cei doi au dorit să meargă la film, într-un mall din București, la categoria VIP. Însă pentru cei doi lucrurile nu au decurs așa cum s-ar fi așteptat, motiv pentru care au plecat înainte ca filmul să se termine.

”Am vrut sa mergem la mall si s-a vrut la VIP, ca, na, suntem gravizi. A fost batalia de la VIP. Acum iti aduce nachos de dincolo, am ajuns acolo, a fost un scandal, se certau oamenii ca la VIP se sta mai mult ca in cealalta parte. Am vrut sa merg la VIP pentru nachos. Nu o sa zic in ce mall am fost, dar era foarte murdar. Am plecat după trei sferturi din film. A fost rau, a fost un 1 iunie nereusit”, a zis Dani Oțil, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.