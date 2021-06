Ramona Olaru a divulgat secretul Mykonosului. Ce fac când vin miliardari cu iahtul acolo: ”Da, asta se întâmplă”

Ramona Olaru a povestit în ediția de azi a emisiunii că vrea să meargă din nou în vacanță în Mykonos, iar motivul l-a dezvăluit chiar ea.

Ramona Olaru a spus că va petrece vacanța alături de prietenele ei, dar o parte din vacanță o va petrece și cu altcineva despre care nu a vrut să comenteze.

”Cu fetele plec in vacanta. O parte din vacanta o petrect cu ele si o parte, iti spun eu cu cine ma duc. Ma duc în Grecia, in Mykonos. Sunt niste Adonisi acolo…”, i-a zis Ramona lui Răzvan Simion.

Despre ”Adoniși”, Ramona Olaru a mai comentat și de ce preferă Mykonos. Ea a povestit că acolo vin muți bărbați bogați care iau fete pentru a le plimba și a petrece timp cu ei pe yacht, fără a le cere vreun ban. Și că acolo petrec, de obicei, miliardari din toată lume.

Ramona Olaru a fost căsătorită, însă a divorțat după câțiva ani de căsnicie. După divorț, ea părea să-și fi găsit liniștea în brațele lui Cuza de la ”Noaptea Târziu”, iar cei doi se mutaseră și împreună. Cu toate acestea, relația lor nu a durat. După mai multe tentative de împăcare, inevitabilul s-a produs, iar Ramona Olaru este momentan singură, cel puțin, oficial. Se știe că ea este curtată des pe rețelele de socializare, și nu numai. Recent, frumoasa blondină și-a realizat și un vis, achiziționându-și un bolid în valoare de 30.000 de euro.

Ramona Olaru activează în televiziune, însă la bază ea are altă meserie. Vedeta provine dintr-o familie de agricultori, iar aceasta a dorit să ducă tradiția mai departe în familia ei, urmând studii de profil, și anume studii de agronomie. Însă Ramona Olaru nu a profesat niciodată în domeniul în care are diplomă, alegând modelling-ul și televiziunea.

”Eu pot sa iti plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe camp, ca sa nu uit de unde am plecat. Am cautat liniste. E pamant, nu am nimic. Eu vreau sa plantez porumb primavara asta si o sa vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătura”, a spus Ramona Olaru într-una dintre edițiile trecute ale matinalului Neatza cu Răzvan și Dani.