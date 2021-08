Ramona de la Clejani și-a operat nasul. Acum toată lumea îi spune că seamănă cu Andreea Tonciu FOTO

Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului. În urma modificării, fanii din mediul online au observat asemănarea ei cu o altă vedetă din showbiz.

Tânăra a vrut să arate mai bine, așa că a apelat la o rinoplastie. Mândră de rezultat, bruneta le-a arătat și internauților rezultatele.

Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a îngrijorat urmăritorii când a apărut bandajată pe aproape toată fața. Ea le-a spus oamenilor că a suferit o operație estetică și că abia așteaptă să vadă rezultatul.

Când le-a arătat noul ei nas, internauții au reacționat imediat cu mesaje de laudă, spunându-i cât de mult o avantajează, cum i s-a schimbat fizionomia, dar și că i se potrivește de minune.

„E un pas foarte mare. Eu nu am stat niciodată să-mi fac intervenții sau să apelez la medici. Eu tot timpul am pus preț pe frumusețea interioară, dar se pare că trebuie să am mai multă grijă de mine și era un complex.

Tot timpul eram pusă la colț din cauza problemei cu nasul și din cauza asta am luat decizia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru cei care mă iubesc, ba chiar și pentru cei care m-au pus la colț”, a declarat Ramona Manole.