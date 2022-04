Ramona de la Clejani a fost hărțuită de un bărbat. Ce amenințări a primit. Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, Ramona, a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV faptul că este hărțuită de un individ în localul în care aceasta întreține atmosfera. Individul susține că o iubește pe fiica lui Ioniță de la Clejani.

Ramona de la Clejani a dezvăluit că este hărțuită de aproape două săptămâni de un bărbat, chiar în restaurantul din București în care ea cântă. Acesta susține că ar fi îndrăgostit de artistă, însă Ramona de la Clejani spune că a fost chiar amenințată de acesta.

Astfel, Ramonei de la Clejani i s-a propus să aibă o relație cu bărbatul, însă artista nu vrea asta.

„Am fost contacată de domnul Giovani și mi s-a propus să fiu invitată permanent acolo, de miercuri până duminică, printre care mai vin și alte surprize muzicale. Am fost acolo de câteva ori, oamenii au fost foarte fericiți. Acest domn m-a abordat ușor, așa subtil, mi-a dat la început și o sumă de bani și mi-a zis că o să am grijă de tine tot timpul. Nu au legătură banii, dar el acum mă abordează ca și cum să fiu iubita lui, mă abordează că a văzut că am prins acolo în localul dumnealui”, a spus Ramona de la Clejani.