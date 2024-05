Ramona Bădescu, amenințată cu moartea? Vedeta face dezvăluiri în premieră: “Luptam, am fost într-o situaţie dificilă” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Bădescu locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Fabio Cali, iar împreună au un fiu, pe nume Ignazio. De curând, vedeta a revenit în România pentru a susține câteva concerte în țară. Primul concert “Pasiune” va avea loc pe data de 6 noiembrie la Sala Pictură a Teatrului Național din București. Pasiune este cuvântul care o definește pe frumoasa Ramona, căci este un munte de talent. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a dezvăluit că a trecut prim momente grele în urmă cu mai mulți ani. Se pare că vedeta a fost amenințată cu moartea!

Ramona Bădescu este pasionată de dans, muzică și actorie , este de-a dreptul un munte de talent! Vedeta a revenit în România pentru a susține câteva concerte și ne-a oferit un interviu exclusive despre cariera și pasiunile sale.

“Pasiunea mă definește și este mai impotantă decât iubirea din punctul meu de vedere. Pasiunea este foc, are culoare, are miros, are senzații. Când iubim este o pasiune roșie, când ne gândim la Crăciun este o pasiune albă, când ne gândim la pizza este o pasiune cu miros. Pasiunea are multe culori…Am pasiuni jumi-juma… Am 6 melodii napoletane, 6 melodii românești. Am pasiuni care sunt legate de artă.

Anul acesta împlinesc 50 de ani de când am debutat în televiziune și îi mulțumesc tatălui meu care mi-a făcut prima melodie, mulțumesc pentru viața pe care am trăit-o cu greutăți, dar m-a făcut să fiu mai puternică, îi mulțumesc mamei , familiei, oamenilor care m-au susținut, m-au ajutat și m-au iubit. Nu aș schimba nimic din ce am făcut. Am 50 de ani și fac ce vreau, dar fac ceea ce vreau, ce știu, ce sunt în stare să fac, pentru că vreau să fac bine.”, ne-a declarat Ramona Bădescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.