Ramon de la MasterChef nu a fost înmormântat nici acum. Ce se întâmplă cu trupul lui, în Germania

Se împlinește o săptămână de când unul dintre cei mai simpatici concurenți la „MasterChef”, Ramon Chicireanu, a trecut la cele veșnice. Ca și cum n-ar fi totul suficient de greu pentru familia lui Ramon, epidemia cu care se confruntă toată omenirea mai adaugă un plus de dramatism.

Ramon se afla în Germania când și-a dat ultima suflare. Lângă el era soția lui, cea care i-a stat alături pe tot timpul acestor ani în care el s-a luptat cu boala. Acum, la aproape o săptămână de când s-a întâmplat nenorocirea, soția și toată familia lui Ramon Chicireanu se luptă cu o altfel de dramă: nu pot să-l aducă înapoi în țară ca să-l înmormânteze creștinește.

Noile măsuri anunțate de Ministerul Afacerilor Interne aseară, care restricționează accesul în țară atât pe calea aerului, cât și pe cea terestră, îngreunează aducerea în țară a sicriului. Și în Germania e la fel.

Marius Baldovin, un cunoscut cântăreț de muzică populară, din zona Gorjului, prietenul lui Ramon, a spus că e șocat, că nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat.

„Nu mi-a venit să cred că a murit Ramon. Atunci când am citit știrea, am crezut că îmi fuge pământul de sub picioare. Imediat, mi-am zis că nu este adevărat. Știam că avea probleme, dar nu credeam că totul se vă termina atât de repede. Am pus mâna pe telefon și am încercat să iau legătură cu Roxana, soția lui Ramon, femeia pe care el o venera. Era distrusă, mi-a spus că totul este adevărat, că Ramon al ei s-a dus. Plângea întruna! După ce s-a mai liniștit un pic, mi-a zis că era lângă el în clipa în care totul s-a sfârșit. E sfâșietor. Sper ca Dumnezeu să îi dea putere și să poată să își canalizeze atenția spre cei trei copii! Iar despre Ramon, ce pot să mai spun decât ”la revedere, prietene, și drum bun către îngeri”, a spus Marius.