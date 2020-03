Teatrul românesc, în doliu. O cunoscută actriță a fost răpusă de cancer

Zi tristă pentru teatrul românesc! Mirela Bucur, o mare îndrăgită actriță și regizoare a teatrului „Andrei Mureșanu” din Covasna, s-a stins din viață astăzi la vârsta de 52 de ani. După o perioadă de luptă cu cancerul, în ultima vreme actrița a fost internată la Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe.

Cine a făcut publică vestea morții

Vestea tristă a venit din partea Teatrului Andrei Mureșanu, care a transmis un mesaj plin de regrete datorate morții timpurii a Mirelei Bucur: „Cu mare durere în suflet ne despărțim de colega noastră, Mirela Bucur. Odihnește-te în pace om frumos și mult iubit! Transmitem condoleanțe familiei și tuturor celor ce au iubit-o precum am iubit-o noi. Drum lin printre stele!”,

Cuvinte frumoase și pline de regrete au apărut și din partea scriitoarei Petronela Rotar: „A fost femeia la îndemnul căreia am scris o piesă de teatru, pe care a regizat-o și a plimbat-o prin țară. O femeie tânără, caldă, frumoasă, bună, o actriță și regizoare extrem de talentată. La începutul toamnei a vrut să fim colege de formare, dar apoi a aflat vestea că e bolnavă și nu am mai ajuns niciodată colege. Ultima oară când am vorbit îmi spunea că a lovit-o tare boala, dar că își adună puterile pentru luptă. Azi a căzut peste mine vestea că a murit ca un trăznet.

Drum lin, Mirela Liliana Bucur. Mulțumesc. Încă nu pot să cred că nu mai ești”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Viața și activitatea artistică a Mirelei Bucur

Actrița s-a născut pe 13 iunie 1967 și a urmat studiile Facultății de Arte, Secția Actorie, din cadrul Universității Ecologice București, iar în 2007 a obținut Masteratul în Regia spectacolului contemporan la Universitatea de Arte Târgu Mureș.

În 1998 s-a apucat de regie, iar printre spectacolele de mare succes pe care le-a regizat, publicul nu va uita niciodată „Querer”, „Mateiaș Gâscarul” și „Doi Galbeni”.

În anul 2016 a devenit membră în Consiliul Local Sfântu Gheorghe pe lista Partidului Naţional Liberal, iar după un an a fost nevoită să demisioneze.

Când și unde va fi înmormântată

Persoanele care vor să o conducă pe ultimul drum pe Mirela Bucur, pot să o facă astfel: