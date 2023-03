Raluka şi Connect-R, neaşteptat de apropiaţi. Cei doi artişti, surprinşi în ipostaze provocatoare la filmarea noului clip. Foto

Se împlinesc zece ani de când cucereau topurile și publicul de la noi din țară cu hit-ul „Aroma”. Acum, un deceniu mai târziu, Raluka și Connect-R sunt din nou împreună, iar imaginile în care apar cei doi sunt cât de poate de îndrăznețe: „Există o chimie între noi doi, ne știm de foarte mult timp”.

Raluka și Connect-R sunt pregătiți să cucerească nu doar scena muzicală, dar și mediul online cu un videoclip incendiar ce va fi lansat vineri, 3 martie 2023.

Cei doi artiști au decis să marcheze cum se cuvine împlinirea a zece ani de la prima lor colaborare – piesa „Aroma”. Noul single se numește „Lasă-mă să te…”, iar clipul filmat pentru el nu duce lipsă de scene îndrăznețe ce îi au ca protagoniști.

„În primul rând, se împlinesc 10 ani de când am colaborat cu Raluka, prima oară. Pentru că am lansat „Aroma”, atunci. Am vrut să facem o readucere aminte pentru generația tânără, că Raluka are ștate vechi în industria muzicală. În mainstream, „Aroma” e un evergreen. Aroma – „Sabor a Mí”, cum e acel cântec spaniol-, care se potrivește cu contextul de dragoste, în care noi vorbim despre atingeri, despre piele.

Da, avem un videoclip foarte fierbinte. Poate mulți vor considera că e mult prea îndrăzneț. Dar noi nu am făcut altceva decât să servim, odată, textul și starea piesei, și, bineînțeles, indicațiile regizorale ale lui Cristi Roman”, a explicat Connect-R, potrivit Click!.