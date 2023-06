Raluka, apariție incendiară la primele ore ale dimineții. Cum arată în costum de baie, detaliul observat de fani

În ultimii ani de zile, a reușit să își construiască o comunitate online numeroasă. Alexandra Raluca Nistor a cunoscut succesul din punct de vedere profesional, după ce s-a lansat în muzică solo. Însă nu doar talentul artistic a ajutat-o să aibă parte de mulți fani, ci și aspectul fizic armonios. Raluka, apariție incendiară la primele ore ale dimineții. FOTO

Raluka impresionează prin aspectul fizic de invidiat

Este aproape imposibil să nu fi auzit despre Raluka cel puțin o dată până acum. Alexandra Raluca Nistor, pe numele său real, a reușit să dea lovitura din punct de vedere profesional în ultimii ani de zile. După ce a participat la emisiunea „Asia Express”, difuzată de postul de televiziune Antena 1, a ajuns în atenția publicului larg.

Și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă, însă s-a lansat ca artistă solo abia în anul 2011, cu single-ul de debut „Out of you Business”. În anii ce au urmat, a apărut în playlisturile radiourilor cu hiturile „Surrendered My Love”, „All for You”, „Maman” (2012), „Aroma” (2013), „Never give up” (2014), „Miraj” (2015) sau „Enchante“ (2019).

În doar câțiva ani, Raluka a ajuns un nume cunoscut în industria muzicală din țara noastră. Însă nu doar talentul artistic a ajutat-o să capete popularitate, ci și aspectul său fizic de invidiat. Frumoasa vedetă a avut norocul să aibă un corp atletic. L-a îngrijit în așa fel încât a ajuns să întoarcă privirile tuturor curioșilor.

Dacă se întâmplă să o vezi în realitate, îți taie suflarea, deși nici în mediul online nu dezamăgește. Are picioarele bine definite, la fel ca fesierii și, de fiecare dată când are ocazia, își etalează corpul armonios în cele mai elegante moduri. În urmă cu puțin timp, cântăreața a marcat o apariție incendiară chiar în primele ore ale dimineții.

Raluka, apariție incendiară la primele ore ale dimineții

Recent, Raluka s-a pozat în zorii dimineții, la o masă la care își servea cafeaua, îmbrăcată într-o cămașă-rochie lungă, albă, aleasă perfect pentru a-i armoniza poziția. Cântăreața s-a pozat într-o poziție senzuală, făcând furori printre urmașii lui Adam. Doar că fanii săi au remarcat, dincolo de frumusețea fizică, un detaliu curios.

La masa unde Raluka își bea cafeaua au fost servite două cești de băutură, aspect care a stârnit curiozitate printre fanii vedetei. Nimeni nu știe cu cine a plecat cântăreața în vacanță. Cert este că se distrează de minune și are grijă să împărtășească momentele deosebite și cu urmăritorii săi.

„Oh, Doamne… Atât de frumos e locul ăsta!!!”, este descrierea notată de Raluka în dreptul fotografiei ce poate fi vizualizată și în galeria FOTO a acestui material, în care apare în costum de baie.

Reacțiile utilizatorilor online nu s-au lăsat așteptate, la vederea formelor perfecte ale vedetei. Toți au complimentat-o pentru apariția sa, susținând că, de fapt, ea este cea care face locul în care se află în prezent unul magnific.