Raluca Zenga, adevărul despre soțul ei, Walter. A spus tot: ”Mi-a iertat multe”

După o căsnicie de 14 ani, Raluca şi Walter Zenga au decis să divorţeze. Motivele le-au explicat, separat, cei doi, iar fanii unuia dintre cele mai frumoase cupluri din România au fost luaţi prin suprindere de declaraţiile făcute.

Sunt căsătoriţi de 14 ani, au împreună doi copii, Samira, în vârstă de 11 ani, şi Walter Jr, de 9 ani, iar acum au hotărât să meargă pe drumuri separate. Divorţul a fost anunţat de Walter Zenga, în vârstă de 60 de ani, chiar pe contul său de Instagram. Ceea ce a şocat pe toată lumea nu a fost separarea, despre care presa scria de luni de zile deja, ci faptul că fostul fotbalist italian a precizat că Raluca este schimbată total şi că nu mai poate exista o relaţie între ei.

Soția mea este schimbată radical. A decis să o ia pe un alt drum pe care va merge singură de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit -o mereu, s-a întors cumva împotriva noastră. Din respect pentru copii noștri nu vă pot oferi prea mulți detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai! Sper și vă rog să îmi respectați intimitatea și să lăsam viața să își urmeze cursul firesc!”, a scris Walter Zenga.

În urmă cu doar câteva luni, când în presă deja se scria despre o posibilă despărţire, Raluca Zenga îşi asigura fanii că nu se pune problema de un divorţ, deşi au existat multe neînţelegeri în mariajul cu Walter. Multe dintre acestea, spune românca, au fost cauzate chiar de ea.

“Cât despre gelozie, acum, că am scăpat de excesul nesănătos de care am suferit mulți ani la rând, îmi dau seama că este o adevărată otravă a sufletului. Curios, în cazul meu, partea toxică a geloziei a dispărut complet la nașterea primului nostru copil, Samira. A fost ca și cum o povară uriașă mi se ridicase de pe umeri și am putut vedea lucrurile mult mai limpede, fără a mă mai tortura cu scenarii imposibile din cauza geloziei. E bine, deci, că există vindecare!

El mi-a iertat multe și este mult mai înțelept decât mine în multe aspecte. Am impresia că, în relația cu mine, el a avut de-a face de multe ori cu un copil capricios și răsfățat, dar a dat mereu dovadă de tact și răbdare și m-a iubit pentru exuberanța și energia mea.”, spunea Raluca Zenga în iunie.