Raluca Zenga a făcut cel mai mare anunț. Răsturnare de situație: ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia cu Walter Zenga

Raluca Zenga, soția lui Walter Zenga a făcut un anunț pe Facebook în ce privește situația din familia ei. Deși mulți îi dădeau despărțiți pe cei doi, Raaluca Zenga vine să ”linișetescă apele” și să spună ce se întâmplă de fapt în căsnicia ei.

Ce a anunțat Raluca Zenga

”Așteptându-l pe tati ❤️

Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri…dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele…Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți…vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu – noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază! 🙏”, a spus Raluca Zenga pe Facebook.

Presa din România a scris depre o nouă potențială despărțire, și anume, între cuplul Raluca Walter Zenga. S-a scris că cei doi ar fi decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze după 17 ani petrecuți împreună. Declarația pe Facebook a Ralucăi Zenga vine să lămurească situația și să dezmintă informațiile apărute în presă.

Raluca Zenga și Walter Zenga, despărțiți de pandemie

În prezent, Raluca Zenga locuiește cu cei doi copii în Dubai, în timp ce Walter Zenga se află în Italia. Cei doi comunică de ceva vreme doar prin intermediul telefoanelor.

Pandemia de coronavirus i-a prins la distanță, astfel că ultima apariție publică a celor doi împreună a fost în luna martie a acestui an, la emisiunea lui Măruță de pe Pro TV. Cei doi au intrat live prin skype, dar separat, Raluca fiind izolată cu copiii în Dubai, iar Walter fiind prins în focarul din Milano.

Italianul se afla la Cagliari, acolo unde antrena pe atunci, iar cu acea ocazie, Walter Zenga dezvăluia cu ochii înlăcrimați că cel mai greu îi este să stea departe de familie. „Raluca ar fi trebuit să vină la mine, cu copiii… dar acum este imposibil! Nu mai vreau să stau departe de familie! Unde mă duc eu, vreau ca familia să fie cu mine! Starea psihică este grea. Mă simt fără ajutor, fără putere. Pentru mine, cel mai important este că sunt copiii bine”, declara Walter Zenga.