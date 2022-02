Raluca Tănase, transformată total de operațiile estetice. Cum a ajuns să arate acum

Raluca Tănase pare total transformată de operațiile estetice, iar fanii i-au reproșat chiar că a exagerat cu intervențiile. Raluca Tănase, una dintre surorile care au compus trupa Bambi, a ieșit din lumina reflectoarelor și s-a dedicat zonei de business, pe care îl promovează pe rețelele sociale.

Raluca Tănase arată total diferit față de cum era atunci când activa pe scenă. Acum, în urma mai multor intervenții estetice, mai ales în zona feței, vedeta arată diferit față de înainte, când nu intervenise cu modificări estetice la nivelul nasului, al pomeților, al bărbiei și al buzelor.

Raluca Tănase nu mai cântă, ci este mâna dreaptă a surorii sale, Denisa Tănase, cea care deține o afacere profitabilă cu parfumuri.

„Firma e cumva în zona de familie, pentru că nu am știut să lucrez altfel. Niciodată nu am folosit cuvântul angajați. Nu sunt șefă. Noi suntem colegi. Cu toții am învățat împreună. Nu fac diferențe între oameni. Sora mea nu are un statut privilegiat”, a spus Denisa Tănase despre firma sa de parfumuri, la Teo Show.

„Dacă mă lăsa de capul meu, cheltuiam toți banii firmei”, spunea și Raluca amuzată, cea care acum se bucură de un statut privilegiat.