Raluca Podea o pune la zid pe Brigitte Sfăt. Nu uită și nu iartă

Timpul trece dar infidelitatea nu se iartă și nici nu se uită. Sau cel puțin așa se întîmplă în cazul Ralucăi Podea, care, deși a trecut aproape un an, nu-i poate ierta trădarea lui Florin Pastramă. Părăsită înainte de a ajunge la altar pentru Brigitte, blonda este de părere că tot scandalul în care este implicatî fosta soție a lui Ilie Năstase cu fiul ei reprezintă o pedeapsă divină pentru durerea pe care i-a provocat-o ei. Ce spune Raluca la un an distanță de incident, în paragrafele următoare.

Raluca Podea consideră că toate lucrurile rele care se întâmplă acum în viața brunetei Brigitte Pastramă vin ca o consecință a faptului că, de-a lungul anilor, i-a făcut mult rău atât ei, cât și familiei sale.

„În primul rând, eu ştiam de ceva vreme, nu m-a interesat de viaţa nimănui, dar am aflat că ea ar avea ceva probleme cu băieţelul ei, ceea ce e un lucru tocmai neplăcut ca să îţi poţi vedea copilul în astfel de situaţii, dar nu aş putea să comentez mai mult.

Eu sunt foarte credincioasă şi cred că Dumnezeu are grijă de toată lumea. Şi la cât rău mi-a făcut ea mie şi familiei mele, cumva să se aştepte că o să plătească cu vârf şi îndesat.

Eu cred că Dumnezeu ştie să le pună cap la cap pe toate şi să vadă unde, cine, care cum a greşit. Adică eu nu am făcut rău nimănui. Pur şi simplu am fost un om care la rândul meu am fost în situaţia de faţă pusă“, a delcarat Raluca Podea la Antena Stars.