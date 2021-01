Raluca Pastramă, în ipostaza care i-a uimit pe mulți. Ce va spune Pepe după această imagine

Raluca Pastramă a fost surprinsă într-o ipostază care i-a uimit pe mulți. Acesta s-a afișat cu un bebeluș în brațe, iar fanii au crezut că este chiar fiul ei.

Pepe și Raluca Pastramă au decis să divorțeze după opt ani de căsnicie. În timp ce Pepe se preocupă în continuare de cariera sa, organizând concerte în mediul online, nici Raluca Pastramă nu stă degeaba. Se dedică exclusiv fiicelor sale, Rosa și Maria, dar și nepoțelului proaspăt venit pe lume. De altfel, aceasta s-a afișat că cel mic în brațe, iar cei din mediul online s-au grăbit să spună că micuțul ar fi băiețelul ei. Însă această variantă iese din discuție și în plus, nu este prima dată când ea se afișază cu cel mic în brațe.

Cei doi soți au stabilit deja și data divorțului. Cei doi se vor întâlni peste două săptămâni la notar, acolo unde se va pronunța divorțul. În urma divorțului, Pepe ar rămâne cu vila de 400.000 de euro din zona Pipera, două mașini și afacerea din centrul Capitalei. Raluca Pastramă, la rândul ei, va rămâne cu grădinița de 380.000 de euro, o mașină și bunuri și bijuterii în valoare de 100.000 de euro.

”Eu alături de Raluca nu mai vom mai parcurge acealași drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.”, a declarat Pepe pe canalul său de YouTube.

Deși se ajunseze la tribunal, pentru că Raluca Pastramă îl acuzase de violență pe Pepe, iată că cei doi au ajuns să îngroape securea războiului, iar lupta se dă la notar.

„E o situație amiabilă, o variantă amiabilă pe care noi doi am stabilit-o de la bun început și, dacă au fost mici derapaje, nu au fost ale mele și nici nu mai contează. Trecem peste. Important este că am ajuns în situația pe care am prezentat-o la început, pentru că așa e normal și frumos. De Crăciun, de Revelion, Paște sau în orice altă zi importantă din an, fetele vor fi și la mine, și la Raluca, pentru că așa e normal.

Suntem amândoi părinți, iar copilul nu trebuie să fie privat nici de mamă, nici de tată. Deciziile se iau de comun acord, împreună cu copiii. Eu am insistat să vorbesc cu Raluca și am reușit. Și cred că și ea și-a dorit același lucru, lăsând influențele din alte părți. Noi doi a trebuit să stăm de vorbă”, spunea artistul la începutul lunii ianuarie, ”La Măruță”.