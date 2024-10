Raluca Pastramă îl dă în judecată pe Ibrahim după ce a distribuit filmări cu ea în ipostaze intime: „O plângere penală extraordinar de frumoasă”

Scandalul dintre Raluca Pastramă, Ibrahim, și Pepe pare să fie departe de a se încheia. Raluca a decis să-l dea în judecată pe Ibrahim, fostul ei soț, după ce acesta i-a trimis lui Pepe imagini compromițătoare cu ea, pe care artistul le-a prezentat în emisiunea „Un Show Păcătos”.

În aceste filmări, Raluca apare într-o stare euforică și dezbrăcată, ceea ce a dus la noi tensiuni între toți cei implicați. Raluca a subliniat într-o declarație pentru Spynews.ro că nu ea a fost cea care a provocat acest scandal, ci Pepe.

„Nu eu am provocat discuția aceasta… la finalul discuției, Pepe a zis că ‘ei se drogau, iar fetele erau în casă’. Aici am intervenit eu. El a invocat primul discuția și eu am intervenit ca să mă apăr,” a declarat Raluca.