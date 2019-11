Iulia Vântur, într-o scenă violentă, VIDEO cu vedeta în timp ce se apără de un bărbat periculos

Iulia Vântur i-a surprins pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare cu o scenă mai violentă decât s-ar fi gândit vreodată. Frumoasa blondină a apărut alături de un bărbat periculos. Iată cum s-a apărat!

Iulia Vântur, scenă periculoasă VIDEO

Iulia surprinde din nou! Vedeta pare că nu are stare de când s-a decis să părăsească meleagurile. Ea își trăiește visul și a trecut extrem de rapit de la pupitrul știrilor…pe platourile de filmare. Blondina face parte acum din lumea bună de la Bollywood

A reușit să filmeze cu staruri internaționale și continuă să șocheze cu curajul de care dă dovadă atunci când se avântă în diverse proiecte. Pare că nimeni și nimic nu o mai poate opri acum. Ultima postare o surprindea pe fosta prezentatoare de știri într-o scenă destul de violentă, în care încerca să se apere de un bărbat periculos.

Iulia, protagonistă într-un film de acțiune

„Don’t judge the book by its cover 😉 #Iuliavantur #Action #girly #charliesangels #losangeles This was an impromptu scene, shot in 2 mins while I was waiting for my car to pick me up. Thanks to @danielocicero 💪🏼 my awesome trainer. @ashley_rebello your dress has superpowers 🤗 😂”, a fost mesajul Iuliei din dreptul postării.

Fosta iubită a lui Marius Moga se pregătește intens pentru un rol așa cum nu a mai avut, din cadrul unui film de acțiune. În acest context, blondina trebuie să fie bazată pe mișcările de autoapărare, să fie rapidă și foarte atentă la detaliile adversarului.