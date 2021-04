Încă un concurent, eliminat de la Survivor România! Dan Pavel a făcut anunțul șoc în Consiliul de Urgență

Survivor România și-a luat adio de la încă un concurent extrem de iubit de public. Din păcate, un alt sportiv a părăsit experiența unică din Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat și cum au reacționat coechipierii?

Eliminare fulgerătoare în cadrul celebrului concurs sportiv. Cel mai aprig show din România și nu numai a adus în fața telespectatorilor o nouă premieră. Decizia producătorilor i-a șocat pe coechipieri și pe colegii din tabăra adversă.

Nimeni nu se aștepta la o astfel de decizie, mai cu seamă că vorbim despre unul din cei mai buni de pe traseu. Concret, Sebastian Chitoșcă a fost eliminat după ce a încălcat regulamentul.

De asemenea, un alt membru al echipei roșii îl urmează, dar fanii emisiunii se așteptau la acest lucru după ce Culiță a părăsit cu mult perimetrul în care avea voie să colinde. Amintim că celebrul cântăreț de manele s-a rătăcit în junglă, urmând să fie căutat și găsit de Poliție.

Momentele tensionate au existat pe întregul a 10 ore, timp în care cel din urmă nu a fost de găsit. Puțini se așteptau, însă, ca și Chitoșcă să plece, majoritatea crezând că producătorii vor decide totuși ca măcar acestuia să-i ofere o șansă. Daniel Pavel a convocat un nou Consiliu, dar de data aceasta de Urgență, în care a anunțat că cei aflați pe insulă vor trebui să-și ia rămas bun de la unii dintre ei.

„Ne vom lua ramas bun!”, a început seara moderatorul emisiunii. „Culita, Sebastian, ati incalcat regulamentul, iar incalcarile de regulament au consecinte! Doi concurenți care au încălcat regulamentul! Ei bine, faptele voastre, dragilor, nu pot fi trecute cu vederea!”, a continuat vedeta. Culiță nu a fost extrem de șocat, în timp ce fostul stelist a izbucnit în plâns la auzul veștii.

„Când am ieșit din apă și i-am văzut pe toți oamenii ăștia aliniați, mamă, m-am speriat. Unul era cu pușca, unul era cu pistolul, unul era îmbrăcat în soldat, unul era șeful emisiunii, unul era… Doamne, ce-i cu toți oamenii ăștia? Erau 10 oameni aliniați și eu zici că eram infractorul și ieșeam din apă și se uitau toți la mine și mă gândeam acum să vezi că scoate ăla pușca. și ăla zice puf. M-am speriat când i-am văzut pe toți că se uitau așa la mine, zic: Doamne, dar ce am? Mă așteptam să mă caute, dar nu atâta lume. Stateam asa la foc si am izbucnit in plans, plangeam ca un copil. Dar asa d eunul singur. Nu imi place sa plang asa, sa ma exteriorizez. Am vrut sa vorbesc asa cu tine, sa stam amandoi sa povestim. Nu prea imi place sa ma plang. Cateodata explodez, se aduna si se aduna. Am patit, am spus la unul pe care il consideram prieten si dupa aia tot eu eram tradator”

Culiță Sterp