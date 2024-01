Raluca Drăgoi, artistă și mamă full-time! Care este semnificația numelui fiicei sale EXCLUSIV

După 11 ani de chin pentru a rămâne însărcinată și după foarte multe rugăciuni, Dumnezeu i-a oferit o minune Ralucă Drăgoi! Cunoscuta cântăreață de manele a devenit mamă în luna septembrie și se declară o femeie împlinită! Recent, artista și partenerul său, Dany și-au botezat fiica cu mari emoții. În exclusivitate pentu Playtech Știri, Raluca ne-a vorbit despre cum a decurs evenimentul.

Raluca Drăgoi a ales să organizeze botezul alături de cele mai apropiate persoane. Astfel, la biserică a fost prezent tatăl ei, socrii și nașii copilului. Se pare că fiica sa a fost răcită, astfel și-a dorit să grăbească evenimentul. Cântăreața spune că petrecerea de botez va avea loc cu siguranță când vremea se va mai încălzi!

“Cred că nu am avuit emoții așa mari niciodată în viața mea! Când am pășit cu fetița în biserică, m-au copleștit emoțiile. Am ales să facem botezul pe repede înainte, pentru că a fost cam răcită, a prins o viroză, am dus-o la spital, am chemat două salvări pentru că nu se simțea ok. A fost prima răceală, dar acum știu cum să reacționez. Am avut familia lângă mine, mi-a fost alături. Aș fi vrut să fac botezul prin primăvară, dar acesta a fost primul motiv.

A fost un botez în familie. Au fost doar părinții noștri și nașii. După biserică ne-am retras la un restauant, am mâncat. Petrecerea urmează când va fi mai cald afară, când vom fi și noi mai pregătiți, dar important este că fata este încreștinată.”, ne-a spus artista, în exclusivitate pentru Playtech Știri.