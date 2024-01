Cum își menține silueta Cristina Spătar la 51 de ani? Vedeta se luptă cu kilogramele în plus: “Am pus în greutate” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Spătar pare că ține timpul în loc, căci la vârsta de 51 de ani, vedeta arată impecabil. Are un trup de invidiat și recunoaște că nu depune foarte mult efort pentru a se menține în formă. Cu toate acestea, reporterii Playtech au vrut să îi afle secretul. Așadar, am aflat în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum reușește Cristina Spătar să își întrețină fizicul ca la 20 de ani!

Multe femei încă se plâng că au acumulat câteva kilograme în perioada sărbătorilor. Se pare că preparatele tradiționale și-au spus cuvântul. De asemenea, și Cristina Spătar a pus câteva kilograme, iar vedeta încearcă să revină la stilul de viață sănătos pe care îl avea înainte. Cu toate acestea, vedeta are un mic secret pentru a se menține ca la 20 de ani. Ce-i drept, Cristina nu își arată deloc vârsta:

“Odată cu sărbătorile, am luat în greutate, asta vorbeam și cu fetele…Ne-am îngrășat puțin. Am mâncat porc, cozonaci, sarmale…Dacă ai știi cât am petrecut în perioada aceasta! Am zis: Gata! Trebuie să mergem în sala de sport, să mergem la filmări, la evenimente, să ieșim din casă, să mergem la studio, să înregistrăm piese, ca să intrăm în ritmul normal al vieții, ca să slăbim.

De exemplu, când plec de acasă nu mănânc nimic! E super așa.”, ne-a declarat Cristina Spătar, într-un interviu exclusive pentru Playtech Știri.