Raluca Bădulescu, detalii în premieră despre “Bravo, ai stil!” Revine sau nu emisiunea în 2024? „Kanal D aduce surprize” VIDEO EXCLUSIV

În luna august, cel de-al optulea sezon “Bravo, ai stil!” s-a încheiat, iar marele premiu a fost câștigat de Alexandra Dumitru. De atunci, nu s-a mai anunțat dacă va mai apărea un nou sezon. Cu siguranță, mulți dintre telespectatori se întreabă când va reîncepe emisiunea. Raluca Bădulescu ne-a oferit detalii în premieră pentru Playtech Știri despre ce pregătește echipa Kanal D publicului de acasă. Am aflat dacă revine sau nu “Bravo, ai stil!” în 2024.

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Jurata de la “Bravo, ai stil!” iubește călătoriile și alege întotdeauna destinații care mai de care mai luxoase. Vedeta ne-a dezvăluit destinația sa preferată, în care s-ar reîntoarce ori de câte ori a avea ocazia, dar ne-a spus și care este țara în care nu a ajuns niciodată și și-ar dori să o viziteze cât mai repede cu putință.

“Nu m-am gândit niciodată unde aș vrea să merg… Nu am fost niciodată, niciodată în Thailanda. Nu am un plan să merg, dar nu am fost niciodată și aș vrea, totuși, să ajung acolo, cred că ar fi interesant.

Destinația preferată este Ibiza. Toată viața va rămâne Ibiza. Spania este țara mea de suflet. Dacă este o vacanță și mă organizez mai bine tot Ibiza, Spania rămân destinațiile mele favorite. Madrid, de asemenea.

Pentru mine, Bali, Madive… absolut nimic nu bate Spania. De exemplu, pentru mine, Madrid înseamnă shopping, înseamnă orașul meu de suflet, iar Ibiza înseamnă soare, strălucire și o energie fantastică. E tot ce îmi place mai mult în viață!

Să nu uităm de Dubai…E un lux!”, ne-a dezvăluit Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.