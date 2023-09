Viciul de care Raluca Bădulescu nu poate să scape! Vedeta Kanal D a recunoscut: “Este dopamina mea” VIDEO EXCLUSIV

Recent, Raluca Bădulescu a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală. Ca de fiecare dată, a strălucit și a atras toate privirile cu look-ul său fabulous. La vârsta de 48 de ani, vedeta Kanal D este una dintre cele mai stilate prezențe din showbiz-ul românesc. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Raluca ne-a vorbit despre cel mai mare viciu pe care îl are. Jurata de la “Bravo, ai stil” a recunoscut totul!

Viciul pe care îl are Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu are un stil vestimentar inconfundabil, care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vedeta reușește de fiecare dată să impresioneze cu ținutele ei excentrice, fiind mereu în centrul atenției.

De mai multe ori, fanii au criticat-o pe Raluca Bădulescu pentru că are un stil vestimentar care poate fi considerat extravagant, căci că are un machiaj strident, poartă peruci și are unghii lungi. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Raluca Bădulescu ne-a spus ce fel de haine are în dressing-ul său!

Vedeta Kanal D a recunoscut totul

Când ne gândim la Raluca Bădulescu, ne gândim la una dintre cele mai stilate femei din România. Ori de câte ori își face prezența, “Regina Regească” arată țiplă, ca scoasă din cutie. Vedeta recunoaște că nu își poate stăpâni dependența pentru shopping, fiind cel mai mare viciu al său.

“În garderoba mea există haine de toate felurile: mai scumpe, foarte scumpe, mai ieftine, foarte ieftine, de brand sau fără brand și de la second-hand și de oriunde. Haine, pantofi și bijuterii să fie, pentru că sunt dependentă de fashion. Dacă trece o săptămână fără să cumpăr nimic este nenorocire. Intru în sevraj rău de tot! Dopamina mea este shopping-ul! Este cea mai mare adicție a mea. Ador să îmi cumpăr orice. Sunt lucruri pe care nu le port niciodată, dar este bine să ai! Dacă ai bani mai mulți, cumperi lucruri scumpe, dacă ai bani mai puțini, cumperi lucruri mai ieftine. Am văzut chestii mișto la magazinele Vintage, acolo găsești adevăratele comori. Studiez tot, în fiecare zi sunt cu ochii pe ele, pe online.”, ne-a spus blondina.

Raluca Bădulescu poartă obsesiv aceleași haine: “Mă știu și morții din morminte cu ele”

Chiar dacă are un dressing plin de haine și de încălțăminte, jurata emisiunii Bravo, ai stil recunoaște că atunci când îi place un articol vestimentar, îl poartă obsesiv: