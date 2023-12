Raluca Bădulescu, pe lux și opulență la un eveniment din Capitală. Ce ascunde în geanta de 6.000 de euro: „Nu mă uit niciodată la bani. Nu este snobism” VIDEO EXCLUSIV

Raluca Bădulescu este mereu pe lux și opulență! Ori de câte ori este prezentă la un eveniment monden, vedeta alege cele mai scumpe ținute, care să îi pună, totodată, formele în valoare. Jurata de la “Bravo, ai stil!” și-a făcut apariția la Gala Elle într-o ținută de 10.000 de euro! Atenție: Doar geanta valorează 6.000 de euro! Vedeta ne-a arătat ce ascunde în poșeta care, bineînțeles, este ediție limitată. Mai mult decât atât, Raluca s-a dezis de un obicei, iar noi am aflat toate detaliile.

Când vine vorba de haine și accesorii, Raluca Bădulescu nu se uită niciodată la bani! Vedeta scoate din buzunar sume colosale pentru a-și cumpăra orice îi poftește inima. Recent, a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente mondene. Vedeta ne-a arătat, fără modestie, ce ascunde în geanta de 6.000 de euro, care, bineînțeles, este ediție limitată.

“În seara asta am o geantă de care sunt foarte, foarte mândră! Este achiziție nouă. Nu este 1.000 de euro, mă jigneam dacă era 1.000 de euro! Este ediție limitată, 3 luni am alergat după ea și am vrut-o special pentru acest eveniment și a costat 6.000 de euro.

Geanta ca geanta, dar ce am în geantă este și mai important, este o mică avere. Este parfumul meu preferat! An nou, obiceiuri noi!”, ne-a spus Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.