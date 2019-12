Raluca Bădulescu, apariție incendiară pe scenă. Cum arată Regina Regească în calitate de DJ

Raluca Bădulescu s-a reinventat încă o dată! Vedeta și-a surprins fanii de data aceasta la pupitrul de DJ. Cum arată juratul de la Bravo, ai stil în rolul ân cauză și cum s-a descurcat să încingă atmosfera tuturor aflați în club?

A făcut-o și pe asta! Juratul de la Bravo, ai stil se poate lăuda cu multe lucruri. Dacă acum mulți ani a decis să-și schimbe viața total și să slăbească enorm, acum a dat masa juriului de la celebra emisiune de modă pe pupitru de DJ, conform wowbiz.ro. Cu toate că Raluca este o fire expansivă, iubește viața și adoră să încerce lucruri noi, nimeni nu s-ar fi așteptat să o vadă chiar în postura de DJ.

Raluca a urcat, în cursul zilei de sâmbătă, în premieră, pe scenă! Vedeta și-a luat rolul în serios și a încântat publicul aflat în club. Mare premieră a fost surprinsă la un eveniment de modă: Bucharest Fashion Week. De cele mai multe ori organizatorii evenimentului creează adevărate show-uri, dar de data aceasta s-au întrecut pe sine. În timp ce creațiile Ralucăi Bădulescu și ale lui Alexandru Raicu surprindeau fanii, blondina se ocupa de muzica pe care defilau modelele. “La primul show, voi purta un costum facut din 300 de metri de aplicatii cu cristale”, spunea Raluca zilele trecute.

„Pasiunea mea principala este moda, dar muzica m-a urmarit de-a lungul vietii. In calatoriile mele in Ibiza s-a nascut ideea acestui proiect. Am fost mereu fascinata sa vad pe scena, in cluburi, aparitii extraordinare, costume care m-au fascinat si care capatau parca o forta si mai mare de seductie datorita muzicii, a ritmului, a spectacolului luminilor. Pentru mine era desfasurarea unui spectacol total, cu o incarcatura estetica si emotionala puternica. A venit timpul sa fructific ideea care ma urmareste de ceva vreme. In acest nou proiect, imi doresc sa imbin muzica cu moda, de aici conceptul “REGINA REGEASCA – WHEN FASHION MEETS MUSIC”

Raluca Bărulescu