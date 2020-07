Raiffeisen Bank, campanie de amploare. Ce trebuie să afle românii

Raiffeisen Bank lansează o nouă campanie de recrutare a angajaților care vor lucra în condițiile speciale impuse de vremurile pe care le trăim. Ce trebuie să știe românii care sunt interesați de acest anunț?

Raiffeisen Bank a anunțat faptul că lansează o campanie pentru recrutarea angajaților care vor lucra stric de acasă. Cunoscuta bancă își schimbă abordarea de angajator pentru experții din IT, în contextul crizei sanitare deschizând astfel poziții „Fully remote” pentru departamentul IT. Angajații departamentului pot lucra de oriunde din țară, singura condiție fiind o conexiune stabilă la internet și disponibilitatea de a lucra cu colegii la distanță, folosind canalele de video conferință, chat, email și toate aplicațiile care sunt puse la dispoziție.

Raiffeisen Bank furnizează servicii universale de banking pentru 2,1 miloane de clienți pe persoane fizice, 93.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari și medii. Bogdan Pipernea, Director IT, a oferit mai multe detalii despre anunțul care-i poate interesa pe unii dintre români. Ce spune acesta despre activitatea la distanță la care au fost nevoiți să se adapteze cei mai mulți?

”Ultimele luni ne-au convins că ne putem adapta rapid și putem să ne desfășurăm normal activitatea și de la distanță. Am implementat soluții care fac interacțiunea și munca de zi cu zi posibilă de oriunde. De asemenea, am început să facem angajări sau sesiuni de coaching, mentoring, training online, mutând toate procesele noastre din mediu fizic, în mediu virtual. Acum avem și observații și experiență mai multă. Am observant că proiecte mari, cu zeci de oameni implicați, au fost încheiate cu succes, chiar mai bine de la distanță. Asta ne-a dat încredere și am putut continua proiectele noastre ambițioase și agile în condiții bune”

Bogdan Pipernea, Director IT