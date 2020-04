Rafila ne spune când și, mai ales, cum ieșim din izolare. Punct de cotitură pentru România

Medicul Alexandru Rafila vine cu răspunsul întrebării cel mai des puse de către români – când ieșim din izolare? Acesta a oferit detalii despre finele vacanței obligatorii de care au avut parte majoritatea oamenilor.

Ne aflăm la jumătatea creșterii spre un maxim al numărului de cazuri înregistrate zilnic și petrecem deja peste o lună de când stăm oficial în izolare. Din păcate, autoritățile se gândesc deja la ipoteze pentru a putea ține totul sub control în perioada dintre 25 aprilie – 1 mai, atunci când este prezis vârful îmbolnăvirilor. Izolarea se preconizează a se termina după 7-10 zile de scădere a cazurilor. Cu toate astea, trebuie pregătită în prealabil o strategie privind relaxarea lucrurilor, susține prof.univ dl Alexandru Rafila.

În cadrul unui interviu pentru ziare.com, Rafila a explicat când și în ce condiții ar trebui realizate măsurile de relaxare. Acesta a susținut că există o urgență în ceea ce privește economia, așa că pașii la întoarcerea la normalitate vor fi mici și sigure. De asemenea, cunoscutul medic a indicat faptul că se așteaptă ca la finalul lunii curente România să aibă 10 mii de persoane purtătoare de coronavirus.

„Dacă atingem la finalul lui aprilie un maxim și apoi avem o scădere susținută preț de 7-10 zile în care să ajungem la un număr de cazuri, să zicem 100-200/zi, la nivel național. Dar decizia nu trebuie să fie generală, ci locală. Noi nu am ajuns încă la vârf, suntem, probabil, la jumătatea creșterii spre un maxim al numărului de cazuri noi înregistrate zilnic. Dacă se îmbolnăvesc mai multe persoane de peste 70 de ani s-ar putea să avem probleme. Și atenție la distribuția teritorială! Degeaba am o capacitate la ATI dacă nu am o strategie de transport al pacienților din zona cu un număr mare de cazuri în zone unde ei pot fi tratați pentru că nu există presiune pe zonele ATI. ”

Alexandru Rafila (Sursa: ziare.com)