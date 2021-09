Raed Arafat, semnal de alarmă cu privire la decesul persoanelor infectate cu Covid-19. Câte dintre acestea erau vaccinate

Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit în cursul zilei de joi despre creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri Covid-19 din România. Din păcate, datele analizei săptămânale „Covid-19 în România”, realizată de de Institutul Naţional de Sănătate Publică, nu oferă informații îmbucurătoare, ci dimpotrivă, ne arată că valul patru al pandemiei a lovit cu putere țara noastră. Potrivit medicului, un procent semnificativ din persoanele decedate din cauza infecției cu Covid-19 a fost reprezentat de persoane tinere, dar nevaccinate.

Secretarul de stat în MAI a vorbit ieri, în timpul unei ședințe la Palatul Victoria, despre situația Covid-19 din țara noastră. Din păcate, cifrele ne arată tuturor că infecția cu Covid-19 nu iartă pe nimeni, iar persoanele nevaccinate sunt principala țintă.

Raed Arafat a atras atenţia asupra faptului că 92,8% din decesele înregistrate în ultima săptămână au fost înregistrate în rândul persoanelor nevaccinate, iar 5% în rândul persoanelor vaccinate cu schema incompletă. De asemenea, medicul a explicat că în aceeași perioadă analizată din perspectiva deceselor Covid-19 a fost evaluate și la nivel de infectare cu Covid-19, acolo unde 80,4% din cazurile confirmate de Covid-19 au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

Cu privire la vârsta la care au fost înregistrate decesele, Raed Arafat atrage atenția asupra impactului pe care virusul îl are asupra populației tinere.

Potrivit raportului realizat de INSP pentru perioada 30 august – 5 septembrie s-a constat că 94,6% din persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate asociată, potrivit Agerpres.

În cadrul aceleiași intervenții, medicul Raed Arafat a atras atenția asupra creșterii îngrijorătoare a pacienților din Terapie Intensivă. Potrivit medicului, într-un interval de o lună, în România, numărul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 31, câte erau la 1 iulie, la 2.226 de cazuri, număr din prezent.

„Creşterea este una importantă şi care a dus la creşterea numărului cazurilor din terapie intensivă de la 67 de pacienţi în ATI la începutul lunii iulie la 523 de pacienţi în ATI în ziua de astăzi şi vreau să subliniez că în ultimele 24 de ore au intrat în ATI peste 50 de pacienţi.

La decese, am avut o perioadă în care numărul deceselor era unul mic, deci chiar şi un deces pe zi am avut, şi în ultimele zile am ajuns la 39 de decedaţi astăzi şi am ajuns chiar la 45 de decedaţi, acum două zile”, a explicat Arafat.