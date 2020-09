Raed Arafat, reacție explozivă după ce pacienți infectați cu COVID-19 au plecat acasă cu taxiul sau mijloc de transport în comun

Autoritățile avertizează toți cetățenii infectați cu COVID-19, care doresc să se externeze mai repede de 14 zile, să aștepte Ambulanța. Un scandal imens a izbucnit într-un spital din București, după ce pacienții susțin că medicul le-a recomandat să plece acasă cu taxiul, deși erau infectați cu COVID-19. Chiar dacă aceștia erau asimptomatici, specialiștii susțin că sunt contagioși și pot transmite virusul mai departe.

Potrivit normelor de siguranță, un pacient infectat cu COVID-19, dar care a fost adus cu Salvarea la spital, trebuie dus acasă, dacă dorește externare după 48 de ore, tot cu Salvarea. Din păcate, regulile par să nu se respecte, motiv pentru care au izbucnit tensiuni la nivel de instituții sanitare și autorități.

Un exemplu care face excepție de la regulă este cel a lui Marian, un pacient asimptomatic care fost testat pozitiv cu COVID-19, la jumătatea lunii august. Acesta a dorit externarea, motiv pentru care a fost invitat de către un medic să plece acasă cu un taxi, în ciuda faptului că pacientul a insistat să fie transportat cu Salvarea.

„Am coborât, am constatat că mai era o persoană externată acolo. Și ne-am trezit că medicul sau persoana care ne-a condus – e posibil să fi fost medicul virusolog, însă în interiorul spitalului toată lumea poartă măști și viziere, mănuși, combinezoane, nu poți să-i recunoști, nu poți să știi cu cine stai de vorbă acolo.

Și persoana a vrut să plece. Și am fost mirați, am spus: bine, ne lăsați aici, în curtea spitalului, ce se întâmplă cu noi? Și a spus: Păi, plecați cu mașina acasă. Și eu am spus: bine, dar noi am fost aduși cu salvarea.

Dacă veneam cu mașina sigur că urcam în mașină și plecam acasă, însă DSP-ul ne-a anunțat încă din prima zi că nu trebuie să folosim niciun alt mod de transport decât ambulanța. Am insistat, persoana respectivă ne-a sugerat să luăm taxiul”, a povestit pentru Digi24, Marian Ivan, fost pacient COVID-19.