Raed Arafat, răspuns la acuzațiile lui Piedone: „Am auzit declarația și râd. Să-mi dovedească”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, îi răspunde primarului Sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, care l-a acuzat că a refuzat să permită ambulanțelor private să intervină la incendiul Colectiv, pentru preluarea victimelor rănite. „Am auzit declarația și râd”.

Noi tensiuni pe scena politică privind incendiul Colectiv. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, l-a acuzat în cea mai recentă intervenție pentru presa românească pe șeful DSU, Raed Arafat, de chestiuni foarte grave privind evenimentul din 2015, ce a făcut înconjurul Europei.

Cristian Popescu Piedone a declarat că Raed Arafat a refuzat ca ambulanțele particulare să preia răniții în noaptea incendiului, fiindcă acest lucru ar fi dăunat imaginii SMURD. Mai mult decât atât, șeful DSU ar fi propus ca, în loc de 45 de morți, să fie declarați doar 7, pentru a nu speria populația.

Pus în fața unor astfel de acuzații, șeful DSU a susținut că toate reprezintă minciuni de campanie electorală. Raed Arafat a explicat că subiectul în cauză a mai fost dezbătut o dată și că a oferit răspuns la aceste idei. Practic, șeful SMURD a negat că n-a permis ambulanțele private să intervină la fața locului.

Una dintre ambulanțele private de la incendiul Colectiv a aparținut de BGS, însă nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ea. A doua ambulanță privată aparținea de alt serviciu de ambulanță, care a comunicat că a fost la clubul Colectiv, însă echipei medicale nu i s-a permis să ia vreun pacient.

Mai mult, șeful DSU a explicat că planul roșu al Bucureștiului nu prevede ca ambulanțele private să se deplaseze la zona catastrofei. În astfel de circumstanțe, se alertează o cantitate mare de ambulanțe ale Smurdului (aproape toate) și Serviciului de Ambulanță (30%).

„Ce zice domnul Piedone să-mi dovedească că așa a fost. Nici măcar nu am vorbit. Nu am văzut o ambulanță privată acolo, nu am avut discuție cu dânsul pe treaba asta. Am destui martori pe lângă mine care să-mi spună că așa ceva nu a fost.

Noi aveam decedați în fața noastră și eu să mă duc să spun că nu vreau ambulanțe private că-mi strică imaginea e prea de tot. Sunt minciuni de campanie electorală, iar eu nici nu vreau să intru în campanii electorale, nici nu mă interesează. Oricât vor încerca să mă tragă în discuții electorale, voi rămâne în afara lor”, a conchis Raed Arafat.