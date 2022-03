Raed Arafat, primele declarații despre Complexul Prosper: „Clădirea nu avea autorizaţie de incendiu. Există întotdeauna un risc de prăbușire”

Dacă mai era nevoie de încă un dezastru, cel din seara asta a dovedit, într-un fel sau altul lipsa de competențe a unor departamente ale statului. Incendiul de la complexul comercial „Prosper”, din Calea 13 Septembrie, conform declarațiilor SEcretarului de Stat Raed Arafat, ar fi putut degenera într-o adevărată catastrofă umană, în primul rând, datorită lipsei autorizației de incendiu. În același timp, ca urmare a deteriorării structurii de rezistență a clădirii, există clar riscul unei prăbușiri necontrolate, ceea ce putea duce la un dezastru și mai mare.

În această după-masă un incendiu puternic a distrus aproape în întregime complexul comercial „Prosper”, Pagubele se întind pe numia puțin de 1.200 de metri pătrați. Incendiul a provocat doar pagube imense, iar structura de rezistență a clădirii a fost grab afectată. Din declarația din această seară a Secretarului de Stat Raed Arafat reiese că resepctiva clădire nu avea autorizația de incendiu, asta însemnând că din acst punct de vedere, complexul activa neconform cu legislțaia în vigoare.

Spre norocul autorităților, pagubele se rezumă doar la cele materiale, nu și umane, având în vedere că la acea oră se aflau destul de mulți oameni în interirorul complexului. Conform datelor, aici activau cabinete medicale, câteva magazine, dar și spații de birouri, plus două studiouri de înregistrări audio, după cum declarau cei doi frați Ionuț și Florin Cercel:

„Eu și fratele meu, Florin, eram la înregistrari. Studioul meu e acolo, sculele, tot. Minim 40.000€ investiție. Sunt fericit că suntem bine, puteam să plătim ceva.

Îmi pare rău de studioul meu, însă mă bucur că am scăpat cu bine. Am fost anunțat de cineva că a luat foc, era fum pe holuri, dar am ieșit pe la intrarea principală”, a declarat Ionuț Cercel,