Incendiu la Prosper pe Calea 13 Septembrie. Oamenii trebuie să evite zona. Informații de ultimă oră VIDEO

În această după-masă a izbucnit un incendiu puternic în zona 13 Septembrie, în sectorul 5 al Capitalei. Este vorba de un centru comercial, iar martorii aflați la fața locului spun că înaintea izbucnirii icnendiului s-ar fi auzit un zgomot. Relatările martorilor spun că ar fi fost vorba de o posibilă explozie.

știre în curs de actualizare

Ca urmare a incendiului a existat riscul propagării acestuia spre clădirile din apropiere de complexul Prosper, datorită vântului puternic. Fumul negru și dens apărut în urma incendiului se ridica la câțiva metri deasupra clădirii, iar autoritățile au recomandat locuitorilor din zonă să țină geamurile închise, dar a existat și riscul deplasării acestuia către alte zone din Capitală.

ANM a emis cu câteva minute în urmă un comunicat în care se arată că fumul rezultat ca urmare a incendiului se va dispersa relativ rapid în câteva ore:

Într-o intervenție televizată, Raed Arafat a dat mai multe detalii despre incendiul de la complexul Prosper din sectorul 5, declarând că nu există riscul propagării flăcărilor, și că totul este sub control.

„Acum câteva minute am vorbit cu inspectorul-șef al ISU București-Ilfov. Situația este sub control. Riscul de propagare este aproape de zero. Victime până acum nu avem, dar va fi verificată întreaga clădire. Fiind o clădire pe structură metalică, există întotdeauna un risc de prăbușire după un astfel de incendiu și de aceea pompierii sunt extrem de atenți la el și pentru asta au lucrat într-un mod mai defensiv.

Vor continua să intervină până lichidează incendiul și până ne asigurăm că zona este în siguranță. Continuăm recomandarea care s-a dat și prin RO-ALERT, ca oamenii să nu vină în zona respectivă, să ocolească și cei care au fost sau sunt expuși fumului să închidă geamurile și să nu iasă se se expună direct fumului până se controlează și până dispare acest risc”, a declarat Raed Arafat.