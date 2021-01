Raed Arafat, mesaj în noaptea dintre ani. Ce le-a putut scrie tuturor românilor

Raed Arafat a transmis un mesaj destul de îngrijorător inclusiv în noaptea dintre ani. Ce le-a putut scrie tuturor românilor de Revelion, citiți în articolul de mai jos.

Raed Arafat, mesaj îngrijorător în noaptea de Revelion. Ce le-a transmis românilor despre epidemia de coronavirus

Raed Arafat a scris un mesaj în noaptea dintre ani. Ce le-a putut scrie tuturor românilor chiar în noaptea de Revelion, vedeți în rândurile ce urmează. Astfel, în noaptea dintre ani, Raed Arafat și-a dorit să ia legătura cu toți românii, motiv pentru care a publicat pe pagina personală de Facebook un mesaj destul de îngrijorător, chiar dacă Revelionul este momentul maxim de distracție al anului.

După un an în care epidemia de coronavirus a băgat în faliment multe afaceri, a luat numeroase vieți, copii, tineri și bătrâni a venit și momentul când, cu multă speranță în suflet, 2020 s-a încheiat. Am intrat în 2021, an în care toți sperăm să fie un an bun, plin de bucurie și sănătate.

Raed arafat, previziuni sumbre în noaptea dintre ani

Și cum la miezul nopții a fost momentul în care toată lumea a trimis un mesaj de bine sau o urare, mai ales că românii nu s-au mai adunat ca în alți ani, printre aceștia s-a numărat și Raed Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România nu doar că le-a urat românilor de bine, dar în mesajul publicat pe Facebook, acesta a avut grijă să facă și câteva previziuni sumbre despre anul nou ce tocmai a debutat.

Astfel se face că, spre nemulțumirea multora dintre români, Raed Arafat spune că ceea ce s-a întâmplat în 2020 ne va mai marca mult timp de acum în colo. De asemenea, șeful ISU a ținut să sublinieze că doar uniți putem să scăpăm, într-un final, și de epidemia de COVID-19.

Anul 2020, anul provocărilor

„Anul 2020 a fost anul provocărilor; un an fără precedent în istoria recentă, care ne va marca viața mult timp înainte. Un an care ne-a arătat cât de uniți ar trebui sa fim, și cât de greu este să ne luptăm dezbinați și să facem față unor provocări fără precedent”, a scris Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.

După ce a dat veștile triste, oficialul nu a uitat că totuși este o mare sărbătoare, astfel că a avut și o urare de făcut pentru toți românii. ”Vă urez ca anul nou să fie unul mult mai bun, un an al speranței, al reușitelor, plin de realizări și mi ales unul care să aducă tuturor sănătate! La Mulți Ani!„, a mai scris Raed Arafat.