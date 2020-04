Raed Arafat, mesaj dubios în plină pandemie. Ce spune despre cei care au cumpărat fără nici o regulă echipamente și medicamante

Raed Arafat a făcut o declaraţie dubioasă. Secretarul de Stat în ministrul Sănătăţii, şef al Departamentului Situaţiilor de Urgenţă (DSU), a spus că, supuşi presiunilor de a cumpăra cele necesare în sistemul medical, în vederea combaterii epidemiei de coronavirus, unii funcţionari publici au mai încălcat procedurile. Aceştia nu vor trebui judecaţi la descoperirea acestor nereguli.

Raed Arafat, mesaj dubios în plină pandemie

Încă de la debutul epidemiei de coronavirus în ţara noastră au apărut informaţii cu privire la tunuri financiare, respectiv cazul unei bucătărese din Giurgiu, care a câştigat un contract de 12 milioane de euro pentru măşti de protecţie. Pentru cei care au făcut ilegalităţi, Raed Arafat spune că ar trebui să se ia măsuri împotriva lor. Pe de altă parte, Raed Arafat spune că cei care nu au respectat unele proceduri în achiziţiile făcute pentru combaterea epidemiei de coronavirus nu ar trebui pedepsiţi şi ar trebui să se ţină cont de contextul în care au fost făcute.

„Cine știe? Dacă cineva a făcut ceva pentru el, a folosit acest moment pentru a trage beneficii din achiziții, e foarte normal să fie urmărite persoanele și închise. Dacă mergem pe oportunitate, pe faptul că cineva nu a respectat o regulă sau a mers mai repede, ca să rezolve o problemă, atunci avem o mare problemă. Nimeni n-o să mai facă nimic pe viitor.

Sunt două aspecte – pentru aspectele reale de corupție nu ai ce zice, dar dacă pentru depășirea unor aspecte birocratice cineva a încălcat o procedură, o regulă, luând în considerare că azi discutam de măști și peste două ore nu mai erau și trebuia să te miști foarte rapid, a declarat Raed Arafat.

Bătaie mare pe echipamentele sanitare pe timp de pandemie

Acesta mai spune că în astfel de situaţii trebuie să te mişti repede, se mai încalcă un pic regulamentele, dar fără a face ceva ilegal. „S-a lucrat în unele zile până la 2-3 dimineața ca să se finalizeze un contract, pentru că a doua zi nu mai aveau materialele, pentru că le luau alții. Dacă o să avem acolo o presiune pe persoana care a lucrat, atunci n-o să mai revenim, pentru că rămâne în mentalul funcționarilor publici și acolo se oprește treaba. Data viitoare nu va mai fi ca acum. Acum a fost curaj și lumea s-a mișcat, dar nu putem spune că au respectat ad literam. Nu că ar fi periclitat corectitudinea, dar au făcut lucrurile mult mai rapid, au negociat ca să găsească soluții, lucru pe care le-au făcut toate țările, să nu creadă lumea că s-a făcut doar în România”. a amintit Raed Arafat.

Astfel, la viitoarele controale, cei care le vor face trebuie să ţină cont de presiunea care a fost pusă la momentul achiziţionării a ce s-a cumpărat. Cei care au mai încălcat regulile nu vor trebui cercetaţi, nu vot trebui trataţi ca cei care au făcut ceva ilegal, mai spune secretarul de Stat în ministerul Sănătăţii.

Ce spune despre cei care au cumpărat fără nici o regulă echipamente și medicamante

„Prețurile erau mult peste cele obișnuite. Nu puteai zice că te duci după prețul pieței, pentru că nu venea nimeni. Trebuia să crești prețurile, să iei lucrurile de 4-5 ori mai mult. A fost recent un articol că la New York au cumpărat de 15 ori mai mult. Lucrurile trebuie înțelese în contextul de acum și peste un an, doi. Dacă cei care vin să controleze peste un an – doi uită în ce am fost sau dacă au rămas acasă și n-au intrat în contact cu situația și vin să pedepsească colegii care au lucrat, atunci avem o problemă mare.

Să separăm lucrurile – cei care au tras beneficii ilegale e o problemă care trebuie luată într-un fel, dar atenție dacă pedepsim oameni care n-au respectat o procedură imposibil de respectat în acel moment”, a precizat Raed Arafat.

Şi președintele Klaus Iohannis a spus că cei care au jucat ilegal pe piață, în această perioadă, ”nu ar trebui să stea liniștiți”.