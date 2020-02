Raed Arafat, invitat la filmul despre Colectiv. Cum a reacționat Narcis Hogea, tatăl lui Alex

Narcis Hogea a publicat un mesaj de-a dreptul sfâșietor pe rețelele de socializare. Tatăl lui Alex, unul din victimele Colectiv, l-a invitat pe Raed Arafat la premiera filmului care prezintă ziua în care România a început să poarte doliu, ziua în care corupția a câștigat. Cum a decis să-l cheme la avampremiera documentarului?

Mâine se fac 4 ani și 3 luni de când familia Hogea speră ca măcar dreptatea să renască. Mâine, 22 februarie, părinții lui Alex îi vor aprinde o lumânare la cimitir, înainte de avampremiera filmului care arată detaliu cu detaliu ziua care a îmbrăcat România în doliu. Dosarul Colectiv arată pedepsele, dar nu anii petrecuți în închisoare îi vor face pe părinții care și-au pierdut definitiv copiii să nu mai sufere.

Aminim că procurorii au cerut în instanță pedepsele aferente:

Documentarul Colectiv a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Veneția în vara anului trecut și are ca temă incendiul din clubul din Capitală și culisele luptei împotriva corupției din perioada de după tragedia soldată cu moartea a 64 de tineri. Pelicula este regizată de Alexander Nanau și urmează să aibă avampremiera la Brașov în cursul zilei de duminică, 23 februarie.

„Pentru că mi-am trăit viaţa între culturi şi ţări, nu am avut niciodată sentimentul că aparţin undeva. În noiembrie 2015, emoţia a mii de oameni care strigau într-un glas «Colectiv», m-a făcut să vreau să înţeleg cum sunt construiţi cei care se dedică dezvoltării comunităţii în care trăiesc. Am descoperit jurnalişti, whistleblowers, activişti care prin acţiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate. La polul opus, am găsit oameni şi sisteme care calcă în picioare demnitatea şi viaţa însăşi a celorlalţi, din poziţii de putere politică sau financiară, minţind şi manipulând, pervertind adevărul şi legea”

Alexander Nanau