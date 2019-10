Prima reacție a lui Raed Arafat, după ce a apărut filmarea ascunsă de la Colectiv: ”Domnul Tolontan era în mare agitație!”

Raed Arafat a avut o primă reacție, în dimineața de joi, legată de informația filmării secrete, de la Colectiv, realizată de către un pompier. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a oferit mai multe detalii despre noile dezvăluiri în cazul incendiului din clubul din Capitală, dar și despre modul în care au intervenit salvatorii.

Secretarul de stat Raed Arafat a avut o primă reacție în ceea ce privește filmarea secretă de la Colectiv. Acesta a publicat pe contul său de Facebook un mesaj, înainte ca imaginile filmate pe ascuns să fie oferite publicității, de către ziarul Libertatea. Existența unui asemenea filmuleț de 20 de minute a fost făcută publică de curând, fiind oferit spre a fi difuzat de către un pompier.

Domnul Iancu era invitat în calitate de preşedinte al Asociaţiei Colectiv, iar eu personal am fost informat din timp despre membri delegaţiei şi scopul discuţiilor, prezenţa domnului Iancu fiind foarte importantă din prisma necesitaţii implicării Asociaţiei Colectiv în implementarea proiectelor respective. Am dat mâna şi s-a discutat civilizat şi foarte constructiv iar nimeni nu l-a împiedicat pe domul Iancu să pună orice întrebare şi să poartă oricare discuţie.

În urma unei tragedii precum cea de la Colectiv, o naţiune are dreptul să comemoreze şi familiile au dreptul să-şi amintească de cei dragi pe care i-au pierdut. Cel mai urât însă este când unii se folosesc de aceste momente ca să-şi crească ratigul şi să denigreze pe unii şi alţii prin subiecte triviale şi care sunt în mod vădit tendenţioase. Cât despre cele trei întrebări lansate de domnul Iancu prin Libertatea şi anume: „Prima întrebare ar fi: de ce îi este frică să recunoască greşelile pe care le-a făcut în noaptea aia? A doua: care a fost rolul lui în întârzierea transportului, în întârzierea acceptării ajutorului din străinătate? Dar prima e mai importantă. Şi nu e prima oară când a greşit. Ar mai fi o a treia: de ce, în noaptea aia, după ce a ajuns la faţa locului, a aliniat ambulanţele, ca să se vadă frumos în spatele lui, la TV? Cum şi-a permis că, în timp ce oamenii mureau, el şi Gabriel Oprea să întrerupă ajutorarea răniţilor?”. la prima aş spune că nu ştiu despre ce greşeli comise de mine vorbeşte domnul Iancu.

Ce este trist însă este faptul că, din dorinţa de rating şi de a ieşi în faţă, unii jurnalişti sunt dispuşi să folosească sentimentele şi durerea unor părinţi ca să-şi deservească interesul propriu şi al instituţiei pe care o reprezintă şi a eventualilor sponsori care stau în spatele articolelor de denigrare pe care le publică, mai ales în preajma datei de 30 Octombrie. Domnul Tolontan era în mare agitaţie astăzi ca cineva i-ar fi spus că eu am în posesie un filmuleţ despre intervenţia la Colectiv la mine, de care nu ştia lumea. Chiar m-a întrebat de un ofiţer care mi-ar fi adus filmuleţul pe un CD. Ca să nu greşesc, să nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat şi pe ofiţerul respectiv, fiind pensionar, să-l întreb dacă mi-a lăsat un CD cândva cu un filmuleţ despre Colectiv iar acesta, ca şi mine, nu ştia nimic de această informaţie.

Nu ştiu ce greşeli am comis în prima noapte. Ca oricare intervenţie la o catastrofă, lucrurile nu pot fi perfecte niciodată, însă dacă este să vorbim de greşeli trebuie să înţeleg despre ce greşeli vorbeşte dansul şi sper să nu fie vorba de cele menţionate în raportul corpului de control al PM pentru că la acuzaţiile din raportul respectiv am răspuns printr-un raport amplu care se găseşte pe site-ul DSU. La a-doua întrebare răspunsul este simplu.. NICIUN ROL! Mai degrabă împreună cu colegii de la DSU şi cu secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, am stat zi şi nopate la mine în birou ca să organizăm transferurile nnu să le întârziem.

La ce spun este martor şi domnul Vlad Voiculescu care a stat cu noi în calitate de voluntar şi a văzut cu ochii lui câteva zile ce şi cum s-a muncit. La a-treia întrebare, nu ştiu de unde vine domnul Iancu cu ideea că noi am aliniat ambulantele pentru poze. Ambulantele erau aliniate în semicerc de ofiţerul de evacuare ca să fie uşoară încărcarea lor şi plecarea cu pacienţii .

Nu cred că cineva i-ar fi venit în minte să regizeze pozele cu ambulantele în noaptea respectivă. Această întrebare arata cât de mult s-a lucrat pe emoţiile părinţilor şi a publicului de către unele persoane care au ţinut contactul cu aceştia şi au cultivat o ura greu de controlat, dând informaţii false, denigratoare, şi speculând fiecare acţiune realizată de noi într-un mod negativ“, a scris Raed Arafat, pe Facebook.