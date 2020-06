Raed Arafat i-a speriat rău de tot pe români. Ce s-a întâmplat în direct la TV

Raed Arafat a avut o răbufnire în direct la Digi 24! Secretarl de Stat pare sătul să tot explice că noul virus este foarte periculos, care poate să lase sechele foarte grave celor infectați, dacă aceștia scapă cu viață. Arafat le-a transmis un mesaj foarte puternic celor care nu cred că coronavirus este o boală foarte gravă și refuză să se protejeze pe ei, dar și pe ceilalți.

Raed Arafat îi așteaptă la spital pe cei care iau în derâdere măsurile împotriva coronavirusului

”Chiar daca pare dur ce zic acum, la un moment dat, daca nimeni nu vrea sa creada si nimeni nu vrea sa asculte ne ramane o singura solutie: asteptam la spital! Primul venit, primul servit! Stam si asteptam si sa nu uite lumea ca vom ajunge la situatia, nu eu, medicii, cum s-a intamplat in alte tari, sa decida cine ramane in viata si cine nu. Suna extrem de cinic dar este realitatea!”, a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat spune că ar trebui ca cei care au supraviețuit coronavirusului ar trebui să povestească tuturor clipele de groază prin care au trecut, atunci când au văzut moartea cu ochii.

”Vedem ca la majoritatea lasa sechele”

„Cine nu crede, sa caute pe cei care s-au externat si care erau simptomatici. Sa spuna ei cum s-au simtit cand erau in spital. Am vazut in ultima perioada, unele televiziuni au aratat interviuri cu oameni care au zis clar: n-am crezut si uite ca am ajuns si intubat. Atat de greu vorbeau, respirau greu.

Asta nu se intelege, nu e o gripa obisnuita. Acolo treci prin ea, te vindeci, ai plecat, majoritatea trec prin gripa foarte simplu. Aici vedem ca la majoritatea lasa sechele, lasa sechele pulmonare serioase. Nu e o boala care este foarte simpla, are unele complicatii pe care nu le vedem cu altele, are complicatii nu numai pe sistemul pulmonar. Situatia oricand poate sa degenereze”, a precizar Arafat.

Raed Arafat a mai spus că cei care respectă regulile vor fi afectați de cei care iau în deradere acest virus și își bat joc de toate măsurile de prevenire a coronavirusului.