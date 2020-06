Ce au făcut mai mulți tineri, de față cu Raed Arafat. ”Nu am vrut să intervin. Putea să iasă scandal!”

După ce premierul Ludovic Orban a acuzat direct președinții PSD și pe cel al Pro România că au instigat tot timpul populația să conteste măsurile luate de Guvern pentru combaterea pandemiei de coronavirus, acum a venit rândul secretarului de Stat Raed Arafat să tragă un puternic semnal de alarmă!

Raed Arafat spune că românii s-au relaxat prea mult în fața pandemiei de coronavirs

Raed Arafat a spus că românii s-au relaxat prea mult în fața temutului virus, iar un rol foarte important l-au jucat formatorii de opinii care au cotestat măsurile adoptate în timpul stării de urgență, dar și pe cele impuse în starea de alertă. Mai mult, Arafat a povestit un episod la care a fost chiar el martor.

Întrebat dacă românii s-au relaxat prea mult, secretarul de Stat a răspuns: ”Fără discuție! Nu că s-au relaxat prea mult, o parte au devenit neglijenți, pentru că vedem că nu se respectă reguli de bază. Relaxăm, dar compensăm cu măsurile de distanțare, cu portul măștii, cu dezinfecția și spălatul mâinilor. În secunda în care oamenii nu mai respectă acest lucru avem o problemă”, a declarat pentru Digi 24 secretarul de stat.

”Am pierdut o parte din populație”

„Măsurile de relaxare rămân, vedem că nu se respectă toate, avem poze de la terase, de la diferite locuri, în care oamenii stau și șase la masă, unul lângă celălalt, fără mască”, a completat el.

„Ieri am intrat într-o benzinărie să cumpăr ceva de acolo, târziu noaptea. Doamnele de la benzinărie aveau mască. Au intrat patru tineri – nici mască, nici nimic. Eu m-am uitat, doamnele nu au spus nimic, au plecat și am întrebat doamnele. N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal, îți trebuia cineva cu autoritate de control ca să le spună ceva, cineva de la poliție sau patronul magazinului. Am întrebat doamnele: de ce nu le spuneți nimic? Răspunsul a fost: am încercat să spunem să nu intre fără mască și rezultatul a fost că unii au plecat fără să plătească, alții s-au certat cu noi și ne-au înjurat. Asta este problema. Oamenii nu înțeleg, tinerii cred că este o glumă”, a povestit Raed Arafat.

„Când au auzit unii medici zicând că e o biată gripă, și alții care combat orie cifră care iese și îți arată că nu e așa, asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populație care este deja în dubii, că nu înțelege și nu mai dă credibilitate autorității. Există o parte importantă care respectă”, a mai spus el.

România înregistrează în ultimele zile bilanțuri grave ale cazurilor noi de infectare cu coronavirus. De exemplu, vineri au fost raportate 411 cazuri de infectare cu coronavirus, un bilanț asemănător cu cel din starea de urgență. Joi, cu o zi înainte, au fost 460 de cazuri noi, cel mai mare număr din ultimele două luni. Preşedintele Klaus Iohannis declara înaintea adoptării măsurilor de relaxare că nu va eyită să declare din nou stare de urgenţă, dacă situaţia o va cere.