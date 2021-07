Raed Arafat, declarații de ultimă oră despre efectele secundare ale vaccinului și teoria conspirației în România

Vineri, 30 iulie, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre campania de vaccinare a populației împotriva coronavirusului, în exclusivitate în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus.

Secretarul de stat în MAI a pus accent pe felul în care românii nu au încredere în campania de imunizare anti-COVID-19, vorbind despre dezinformarea care are loc în România și diversele teorii ale conspirației, care par a fi susținute de către unii medici.

Raed Arafat a vorbit despre un posibil val 4 al pandemiei care ar putea lovi România. Cu toate acestea, șefu DSU susține că au destule paturi pregătite la secțiile de ATI în cazul în care va fi nevoie.

„La acest moment, la 40-50 de pacienti in ATI, când am avut peste 1.000, capacitate de absorbitie exista, s-au trimis ventialtoare noi. (…) Acum, paturile la ATI, marea parte, s-au intors la cazurile non-COVID.

În secunda in care creste numărul cazurilor, poate nu ca in valul din decembrie…, ne putem intoarce la cele 1.500-1.600 de paturi de COVID, cu detasari, relocari personal, cu tot ce am facut. Aici sunt cele 1.600 de locuri.

Am semnat 12 ordine de relocare, sa mearga medici infectionisti, de urgenta, a fost un mecanism intreg. Tot mecanismul e acum mai jos ca alerta, dar oricand poate fi ridicat si cu reintroducerea numărului de paturi”, a mai spus Raed Arafat, vineri, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”.

„Acum suntem la peste 40 (de pacienți – n.red.), ieri erau 48. La orice semnal peste această cifra, de creștere, Ministerul Sănătății va trebui să solicite spitalelor care au revenit la non-COVID sa revina la COVID, începând cu spitalele infecțioase.”, a declarat Raed Arafat.