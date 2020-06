Raed Arafat, anunțul care ne dă fiori de spaimă: „În normalitate acum nu suntem şi nici nu vom fi. Există încă un risc”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat miercuri că România se află într-o stare instabilă din punct de vedere al numărului de cazuri de COVID-19. Raed Arafat a afirmat că țara noastră nu se află într-o normalitate, iar în viitorul apropiat nu se prevede acest lucru.

„Nu suntem gata, nu s-a terminat, există încă risc”

Șeful DSU, Raed Arafat, a povestit în direct, la Digi 24, despre intenția lui de a se prezenta în fața premierului și a ministrului pentru a le expune pericolul pe care îl poate avea ridicarea stării de urgență. Acolo se afla și liderul PSD, Marcel Ciolacu, căruia i s-a explicat, de asemenea, acest aspect. Din păcate, numărul cazurilor de pacienți infectați alternează, ceea ce demonstrează că riscul de agravare a situației este pertinent.

“Avem o Ordonanţă care este pe rolul ei pentru a fi aprobată prin lege, au fost anumite întrebări pe ea şi urma să mă duc să îi explic domnului Ciolacu (Marcel Ciolacu, liderul PSD – n.r.), anumite aspecte, Ordonanţa 68. Dar mi s-a spus să discutăm şi despre starea de alertă. Dacă mă duc acolo, normal că discutăm.

Faptul că au fost şi alţii, nu îl consider un lucru rău. Eu mi-am prezentat, fără să fiu trimis pentru aşa ceva, l-am informat pe ministru şi pe premier şi am discutat de ce trebuie stare de alertă şi mai ales am explicat că nu suntem gata, că nu s-a terminat, că există încă risc, că există riscul să se agraveze situaţia pe alocuri sau în general, o să vedem. Deci aceste riscuri nu sunt terminate.

Vedem situaţia cum apar cazurile. Astăzi suntem la 190 şi ceva de cazuri. Am depăşit 200, am ajuns la 238, am coborât la 125, deci există clar o mişcare a cazurilor care încă nu e sub control”, a declarat Raed Arafat la Digi 24, miercuri seara, potrivit news.ro.

Starea de alertă nu se poate restrânge doar pentru anumite județe

Raed Arafat a explicat faptul că starea de alertă este necesară pe tot teritoriul României, neputând fi aplicată restrângerea acesteia în anumite zone ale țării. Această decizie se datorează liberei circulații care ar putea pune în pericol persoanele aflate în județele “curate” ale țării.

Secretarul de stat în MAI a explicat că există multe ipoteze cu privire la depășirea acestei pandemii, însă cea mai corectă este abordarea generală care să excludă pericolul în orice zonă a țării.

”Cred că au înţeles clar că este o problemă şi că problema nu este încă gata. Souţiile diferă din punctul de vedere al unora şi al altora şi aici trebuie discutat pe linie politică care este soluţia. Noi, în situaţiile de urgenţă avem 3 niveluri: normalitate, stare de alertă, stare de urgenţă.

În normalitate acum nu suntem şi nici nu vom fi. Dacă era o situaţie anormală, o situaţie care necesită stare de alertă numai pe plan local, atunci dădea starea de alertă prefectul şi o aproba ministrul de Interne pe un judeţ. Se discută de această abordare, că sunt judeţe care stau mai bine decât altele. Eu astăzi am mai discutat cu o colegă de la INSP să văd părerea ei care este.

A fost o soluţie de abordare diferenţiată. Argumentele colegei de la INSP de ce trebuie să fie abordare naţională sunt foarte valide. Ea are argumente medicale şi ea îmi zice: .

Nu putem trata problma pe alocuri. Trebuie să avem o abrodare generală cu măsuri care se iau clar. Starea de alertă înseamnă că sistemul de urgenţă, sistemul statului nu este la nivel de normalitate, este la nivel de alertă ridicat care permite să realizeze acţiuni, anumite lucruri”, a concluzionat Arafat.