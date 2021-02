Raed Arafat, anunț așteptat de români. Când revine viața la normal, de fapt: ”Cu 2 condiții”

Doctorul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a făcut un anunț așteptat de români. Secretarul de stat a dezvăluit când va reveni viața la normal în țară și a precizat că acest lucru se va întâmpla doar dacă vor fi îndeplinite două condiții, în contextul în care pandemia de coronavirus încă nu a luat sfârșit.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență consideră că dacă se vor îndeplini două condiții – continuarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 și a respectării măsurilor de protecție împotriva răspândirii coronavirusului, viața ar putea să revină la normal în România către sfârșitul acestui an, ”pe la toamnă-iarnă”.

“Avem și necunoscute: ce tulpini noi mai apar… Până acum, totul este ok, sub control. Poate că va trebui să fie făcute anumite modificări la vaccin, poate mai trebuie făcute rapeluri. Acum oamenii de știință și de cercetare lucrează. Eu cred, către sfârșitul anului am putea să ajungem la o situație mult mai bună decât a fost până acum, cu condiția celor două traiectorii: vaccinarea să continue și măsurile de protecție să continue până la momentul la care considerăm că suntem în siguranță să începem să relaxăm din aceste măsuri”, a spus Raed Arafat la TVR.