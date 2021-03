Raed Arafat, adevărul despre adeverința de vaccinare. Unde nu o putem folosi sub nicio formă

Secretarul de stat în MAI a explicat marți seară care sunt avantajele adeverinței de vaccinare și în ce situații se poate folosi. Raed Arafat susține că în anumite circumstanțe, această adeverință trebuie însoțită și de rezultatul negative al testului Covid-19.

Șeful DSU a explicat cum ne poate salva adeverința de vaccinare de carantină la intrarea în alte țări. Raed Arafat atrage atenția asupra unui număr foarte lung, existent pe foaie, cu ajutorul căruia autoritățile competente pot identifica identitatea persoanei care a făcut vaccinul, cât și informații despre data și locul în care a fost efectuat.

”Am întrebat colegii dacă are cod QR, dar, de fapt, are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă, asta e clar şi am întrebat chiar colegii de la INSP şi au confirmat că această hârtie unde există un număr foarte lung acolo este ca şi o formă de semnătură electronică a acestei hârtii care arată clar cine, cum şi unde este vaccinat. Deci da, este verificabilă această adeverinţă”, a declarat Raed Arafat la Digi24.