Raed Arafat a făcut anunțul care care îi va înfuria pe oameni. În câteva zile, restricțiile vor fi de luni până duminică

În aceste zile România a fost cuprinsă de protestele împotriva noilor măsuri impuse de autorități. Fie că vorbim de București, Constanța, Timișoara, sau Craiova, mulți au ieșit în stradă să protesteze. Majoritatea protestelor au fost împotriva Guvernului și împotriva lui Raed Arafat.

În timp ce românii au ieșit în stradă, în aproape toată țara, Secretarul de Stat, Raed Arafat făcea declarații la posturile tv, despre modul cum sunt gestionate lucrurile. În marea majoritate a orașelor unde lumea a protestat, spune Raed Arafat, fie indicele a mai scăzut, ori a crescut. Secretarul de Stat a dat exemplul orașului Timișoara, unde au fost primele proteste, spunând că aici indicele ratei de infectare a scăzut la 7.

Pe de altă parte, cea mai alarmantă informație furnizată de Raed Arafat a fost legată de Capitală. La finele săptămânii trecut indicele ratei de infectre era de 6,88 la mia de locuitori. Aseară Raed Arafat a anunțat o nouă cifră a indicelui ratei de infectare la mia de locuitori.

”Bucureștiul a crescut continuu. Azi suntem la 7,06. Nu știm unde o să ajunge mâine, poimâine. Foarte probabil să ajungem la 7,5. La modul în care crește acum, nu e exclus. În câteva zile probabil. Și vor intra măsurile pe tot parcursul săptămânii, nu doar în weekend.

Mobilitatea continuă, noi sfătuim să fie cât mai multă lume la telemuncă, program de muncă decalat. Eu am oameni care muncesc la distanță (…) am făcut această decalare ca instituție publică. Orice instituție trebuie să facă asta, plus sectorul privat. Ar reduce contactul și partea de aglomerație pe momente cheie, metrou, autobuze, troilebuze și așa mai departe”, anunța aseară Raed Arafat.