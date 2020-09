Radu Tudor, salariu colosal la Antena 3. Câte mii de euro ia lunar, deși șeful i-a tăiat din salariu

Radu Tudor este unul din cei mai importanți exponenți ai postului Antena 3. Jurnalist de analiză politică, cu multă experiență, este în permanență pe micul ecran. Colegii de la Impact.ro au aflat care este și salariul acestuia la Antena 3.

Radu Tudor de foarte multă vreme este unul din cei mai acizi și duri analiști politici din media românească. Din acest motiv, poate, este și printre cei mai bine plătiți jurnaliști ai Antenei 3. Alături de Mircea Badea, Radu Tudor este în topul celor mai bine plătiți angajați din media în acest moment.

Cei de la Impact.ro au aflat cam care este remunerația jurnalistului, chiar și acum în perioada de criză. Conform acestora, Radu Tudor ar încasa acum, cu micșorări cu tot, aproximativ 5.900 de euro pe lună. Dacă e să comparăm cu sumele câștigate în urmă cu 6 ani, când primea aproximativ 8.500 de euro, am putea spune că este o micșorare consistentă. Dar, conform declarațiilor de avere, nu o duce foarte rău.

La o analiză atentă a declarațiilor sale de avere aflăm că acesta are în posesie trei apartamente în București și unul în Constanța, dar și două terenuri, în județul Ilfov și în județul Constanța. Soția acestuia, nu este altcineva, decât Irina Zidaru, directorul general adjunct la ministerul de Externe.

O altă analiză a declarațiilor comune de avere, de data acesta arată că cei doi au mai multe conturi bancare. În aceeași declarație se regăsește și un credit, făcut în 2008, de 200 de mii de euro cu scadență în 2033. Irina Zidaru, din 2002 și până acum, a îndeplinit mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Radu Tudor este unul din puținii jurnaliști de analiză politică care mai prezintă credibilitate în acest moment, în media românească. Într-un interviu acordat colegilor din Antena 3, jurnalistul și-aduce aminte de perioada din tinerețe și de serviciul militar.

„Am făcut serviciul militar cu termen redus, după ce am făcut facultatea. Din septembrie 1988 până în iunie 1989. Nouă luni. Am mâncat armată pe pâine. Am făcut un marș de 44 de kilometri pe jos, am cules mere pentru export vreme de o lună și jumătate, la Reghin. Mai am prieteni de atunci, unii sunt plecați în America, alții sunt oameni de afaceri prin Ardeal”, a povestit jurnalistul Radu Tudor, pentru Antena3.ro.